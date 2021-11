L’auto bunker del Presidente USA

Il Presidente degli Stati Uniti d’America è una delle figure più importanti di tutto il pianeta: proprio per questo, gli spostamenti di chi presiede il governo americano avvengono sempre all’interno di un’automobile che è un vero e proprio bunker, la Cadillac One, conosciuta anche con i soprannomi “First Car” o “The Beast”, la Bestia.

L’appellativo “The Beast” non è esagerato: questa vettura, infatti, è stata concepita per salvaguardare l’incolumità del Presidente degli USA e resiste a un attacco chimico, a un assalto a fuoco e addirittura anche a una mina. Cosa rende la Cadillac One praticamente inattaccabile? La le sue blindature spesse più di 20 centimetri. Il telaio rinforzato che fa arrivare il peso dell’auto a circa 8,5 tonnellate, oltre a resistere agli attacchi, in caso di speronamento impedisce alla vettura di ribaltarsi.

Per sicurezza e tecnologia, l’auto utilizzata dal Presidente degli Stati Uniti d’America può ricordare a tratti quelle guidate da Batman, come la Batmobile dell’ultimo film sul “Cavaliere Oscuro”: la Cadillac presidenziale non a caso, è dotata di un sofisticato sistema di visione notturna che consente a chi è al volante di procedere a tutta velocità anche in piena notte e a fari spenti.

Svariati i sistemi di sicurezza, tra cui troviamo le maniglie elettrificate a diversi tipi di gas e fumogeni che possono essere sparati intorno all’auto. I cerchi sono stati costruiti in modo tale che, anche qualora le gomme diventassero inutilizzabili, il conducente riuscirebbe comunque a guidare per arrivare a destinazione.

Proprio come succede per l’Air Force One e per il Marin One, il capo del Governo a stelle e strisce può controllare le forze armate e l’armamento nucleare degli Stati Uniti d’America direttamente dall’auto, attraverso sofisticati congegni elettronici che gli consentono di restare sempre in stretto contatto con i suoi collaboratori in qualsiasi angolo del pianeta.

Un telefono satellitare è incorporato all’interno della vettura con una linea diretta costantemente aperta sia con il vice-presidente che con il Pentagono. Non può mancare un kit di primo soccorso con una sacca di sangue compatibile con quello del Presidente e custodito in un frigorifero nel bagagliaio, qualora fosse necessario provvedere a una trasfusione.

Oltre a essere provvista di tante meraviglie della tecnologia, la Cadillac One è equipaggiata con un motore turbodiesel 6 cilindri da 6.600 cc. L’enorme peso della vettura, però, le consente di arrivare al massimo alla velocità di 100 km/h.

I consumi sono incredibilmente alti: la Bestia percorre 500 metri con un litro di carburante. Il serbatoio, neanche a dirlo, è costruito con un materiale rivestito di schiuma ignifuga che lo rende antiesplosione. Consegnata ai Servizi Segreti degli Stati Uniti nel settembre del 2018 da Cadillac, marchio che ha da poco dato il via a una nuova era del lusso producendo la sua prima auto elettrica, l’auto presidenziale americana costa 1,5 milioni di dollari.