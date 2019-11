C5 Aircross, il suv di Citroen diventa anche ibrido

editato in: da

Citroen propone il nuovo suv C5 Aircross Hybrid, il primo prodotto che mostra la volontà della Casa di proporre una gamma completamente elettrica entro il 2025. Il prossimo anno sarà molto importante per Citroen, segnerà il passaggio a una nuova gamma più estesa.

La stessa infatti si arricchirà di molti modelli 100% elettrici e anche di auto ibride plug-in, oltre ovviamente ai soliti motori termici performanti. Tutte le nuove proposte del brand disporranno anche di una versione elettrificata, Citroen C5 Aircross Hybrid si apre a quest’offensiva, a dimostrazione dell’impegno della Casa nei confronti di una transizione energetica responsabile.

Con questa versione ibrida plug-in, il suv dal carattere unico C5 Aircross Hybrid moderno e high-tech, entra in una nuova fase del programma Citroën Advanced Comfort. Il modello di punta della gamma offre un’esperienza di mobilità estesa, con una grande versatilità di utilizzo. I clienti possono godere del piacere di guida in modalità elettrica per le tratte quotidiane e entrare nelle zone urbane a traffico limitato, unendo anche la possibilità di guidare in modalità termica in qualsiasi altro momento.

Il nuovo suv C5 Aircross Hybrid offre il massimo comfort, con assenza completa di vibrazioni e nel silenzio assoluto. Potenzia l’isolamento che è già fornito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, dai vetri anteriori acustici stratificati, dai sedili Advanced Comfort.

L’auto presenta tutta la fluidità della guida elettrica, con una coppia di 320 Nm e l’accelerazione lineare grazie al cambio automatico elettrificato ë-EAT8. L’auto sprigiona una potenza totale di 225 cv, il motore a benzina infatti produce 180 cavalli e quello elettrico da 80 kW. Il nuovo suv C5 Aircross Hybrid offre prestazioni dinamiche di altissimo livello per un piacere di guida estremo.

L’auto, nella versione ibrida plug-in, si conferma Best in Class per modularità grazie alla collocazione della batteria in maniera strategica. Si trova infatti sotto ai sedili posteriori, che sono tre individuali della stessa larghezza, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili. Il nuovo suv C5 Aircross Hybrid è stato pensato dalla Casa per agevolare la vita quotidiana, con una modalità di ricarica più semplice e programmabile, un ecosistema di servizi connessi e interfacce intuitive.

Il nuovo suv C5 Aircross Hybrid è già ordinabile, e come abbiamo detto fa parte della strategia Citroen di proporre offerte mirate in base agli utilizzi, nella fascia centrale del mercato.