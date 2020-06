C4, svelata la nuova berlina compatta di Citroen

editato in: da

Novità Citroen, svelata la nuova C4: la berlina compatta di nuova generazione

Citroen vanta un grandioso successo nel segmento dei suv, grazie ai tanto amati modelli C3 Aircross e C5 Aircross; oggi la Casa si prepara a fare ritorno anche nel segmento delle berline compatte, che rivestono un ruolo importante nel mercato europeo, dove hanno raggiunto quasi il 28% delle vendite nel segmento C nel 2019.

Le vetture di ultima generazione del brand sono Nuova ë-C4 100% electric e Nuova C4, presentano tutti i requisiti tipici del loro segmento e ne propongono un’interpretazione moderna e dalla personalità forte, al passo con i tempi. La nuova berlina compatta è stata realizzata prendendo ispirazione dai clienti e dal loro stile di vivere l’auto, in grado di giocare un ruolo fondamentale in un segmento che si sta rinnovando.

Nuova ë-C4 100% ëlectric e Nuova C4, sono la stessa auto moderna e tecnologica offerta con 3 diverse alimentazioni: 100% elettrica, benzina o diesel. Citroen mostra attenzione verso il cliente, permettendogli di scegliere la motorizzazione efficiente e performante più adeguata alle sue esigenze. Nuova ë-C4 100% ëlectric è il quinto modello della strategia di elettrificazione del brand, dopo suv C5 Aircross Hybrid, con emissioni da record, Ami, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer.

L’auto mostra una nuova interpretazione di quello che è una berlina compatta, proponendo sul mercato un’identità unica e decisa. La silhouette combina l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da suv, che dona più forza e carattere. La nuova C4, proposta per la prima volta anche nella motorizzazione elettrica, è aerodinamica e fluida, richiama le linee tipiche del brand e rinnova lo stile all’interno della gamma. Vanta un abitacolo accogliente e tecnologico, in grado di infondere comfort e modernità.

Le nuove Nuova ë-C4 e Nuova C4 sono state progettate secondo il programma Citroën Advanced Comfort, offrono un comfort moderno a 360° gradi, nella guida, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e ai sedili Advanced Comfort, comfort a bordo, grazie agli interni spaziosi e agli equipaggiamenti funzionali, comfort della mente, grazie all’ambiente interno rilassante e luminoso e infine comfort funzionale, raggiunto grazie ai benefici della tecnologia e dei sistemi di assistenza utili nel quotidiano.

Per Citroen le berline compatte rappresentano una lunga storia di successo fin dalla prima C4 del 1928. Una gamma di auto note per il loro design, il loro comfort e il loro comportamento stradale nel corso dei decenni. Le nuove Citroen ë-C4 – 100% Ëlectric e C4, verranno svelate nel dettaglio dalla Casa il 30 giugno 2020.