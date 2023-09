Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images BYD Yangwang U8: il nuovo super SUV ibrido cinese in arrivo a ottobre

BYD ha presentato al mondo ufficialmente il nuovo SUV U8 Premium Edition realizzato con il suo brand di fascia alta, Yangwang. Una vettura che pare incredibile e che stupisce a livello globale, dal prezzo straordinario di 1.098.000 RMB, pari a 140mila euro circa. Le consegne del SUV inizieranno in Cina a partire dal mese di ottobre.

Il sistema ibrido

Il nuovo SUV Yangwang U8 vanta un sistema ibrido plug-in, che offre un’impressionante autonomia CLTC (Comprehensive Long Trip Capability) fino a 1.000 km, garantendo tranquillità durante i viaggi, e anche per le avventure fuoristrada (autonomia elettrica 180 km e percorrenza totale fino a mille).

Il galleggiamento d’emergenza

L’U8 Premium Edition vanta caratteristiche uniche come la possibilità di guidare su tutti i terreni, la stabilizzazione in caso di scoppio degli pneumatici e il galleggiamento di emergenza, garantendo sicurezza senza precedenti, prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida straordinaria. L’auto ha infatti la capacità di entrare in acqua e galleggiare, per farlo attiva un sistema di sicurezza automatico.

In caso di emergenza quindi il SUV galleggia, il motore termico si spegne, le sospensioni raggiungono la massima altezza, i finestrini si chiudono e il tetto panoramico si apre. L’auto in acqua viaggia fino a 3 km/h e può ruotare su sé stessa, con le telecamere sempre in funzione può controllare il territorio circostante.

La Casa stessa sconsiglia di attivare questa modalità per prova, in un fiume o un bacino d’acqua: si attiva solo per emergenze, anche perché una volta usata, il SUV deve essere portato in un centro d’assistenza.

Le prestazioni

L’U8 Premium Edition è guidato dalla rivoluzionaria piattaforma tecnologica, la prima che aziona in maniera indipendente i quattro motori elettrici, progettata per offrire sicurezza e prestazioni di prima classe.

Il nuovo SUV cinese è impressionante, sprigiona ben 1.200 cavalli di potenza e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La precisa distribuzione della coppia su ciascuna ruota garantisce stabilità anche durante lo scoppio di uno pneumatico.

Fonte: Getty Images

Il sistema di controllo intelligente del corpo BYD DiSus è un’altra innovazione proprietaria, che migliora l’agilità e la compatibilità del veicolo in vari scenari di guida. Riduce il rischio di ribaltamento e lo spostamento degli occupanti durante le curve ad alta velocità, protegge il veicolo dai danni in condizioni stradali difficili.

L’U8 Premium Edition supporta la ricarica CC rapida fino a 110 kW, consentendo una ricarica dal 30% all’80% in soli 18 minuti. In condizioni estreme, può rimanere a galla fino a 30 minuti, mantenendo stabilità e controllo.

All’interno troviamo un display centrale curvo Galaxy OLED da 12,8 pollici, doppi schermi longitudinali da 23,6 pollici per conducente e passeggero anteriore e sedili in pelle Nappa di fascia alta combinati con legno Sapele proveniente dall’Africa.

Quest’anno BYD ha presentato (oltre alle auto cinesi per l’Europa) il suo brand di fascia alta, Yangwang, dedicato a fornire servizi premium accessibili ai consumatori. Oggi la U8 Premium Edition è esposta in Cina, nei negozi delle principali città come Shanghai, Pechino, Guangzhou e Chengdu, le consegne sono previste a partire da ottobre.

Visto il continuo e costante impegno di BYD per l’innovazione e la sostenibilità, Yangwang rappresenta il futuro dei trasporti ecologici, mira a spingere i confini dell’evoluzione dei veicoli a nuova energia, offrendo prestazioni premium, sicurezza senza compromessi e un’esperienza di guida senza precedenti.