La nuova auto elettrica con velocità di ricarica senza pari

editato in: da

BYD, una delle prime aziende a credere con forza nella mobilità a zero emissioni, presenta la sua nuova auto elettrica a 800 volt: il modello, frutto di un lavoro di sviluppo inizialmente intitolato EA1, si chiamerà Dolphin.

La grande novità di questa vettura consiste nella piattaforma a 800 volt che garantisce una velocità di ricarica impareggiabile attraverso le colonnine compatibili con questo standard. La Dolphin è l’auto scelta dalla Casa cinese per l’esordio della piattaforma a 800 volt che non sarà in uso esclusivamente per le vetture ma verrà fornita anche ad altre aziende interessate a sfruttare il know-how decennale dell’azienda.

Lo scorso aprile, nel corso del Salone dell’Auto di Shanghai, BYD aveva presentato un’auto conosciuta con il nome in codice di sviluppo EA1: altri non era che la Dolphin, il nome scelto per la produzione in serie della vettura con cui debutta la piattaforma a 800 volt.

Per la neonata Dolphin, BYD promette un grande passo in avanti in termini di prestazioni di guida e di autonomia. La nuova elettrica del brand cinese dovrebbe essere in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi. L’autonomia, invece, dovrebbe essere addirittura di 1.000 km.

Dalla Cina emergono altri dettagli riguardanti le caratteristiche della vettura che sarà lunga circa 4 metri, larga 1,77 m e alta 1,57 m, con un passo di 2,70 m. La berlina a zero emissioni potrà contare su una batteria a celle LPF. La velocità massima sarà limitata a 150 km/h. Per l’occasione farà il suo debutto anche il nuovo logo di BYD, caratterizzato da un lettering inedito senza la cornice ovale. Una scelta stilistica votata al minimalismo simile a quella adottata recentemente da Dacia che ha rinnovato il proprio logo.

BYD è stata una delle prime Case automobilistiche a buttarsi anima e corpo sulla mobilità elettrica: basti pensare che per diverso tempo ha detenuto il record del brand con il maggior numero di auto elettriche vendute in tutto il mondo. I grandi risultati ottenuti, però, non hanno fermato l’ambizione dell’azienda cinese che ha sempre continuato a sviluppare nuovi progetti: l’ultimo è rappresentato dalla piattaforma a 800 volt che farà il suo debutto sulla Dolphin.

La berlina è attesa nei prossimi mesi anche se non è ancora stata comunicata la data dell’attesissimo lancio. Si attende di capire anche quando e se arriverà in Europa dove BYD ha già debuttato con il SUV elettrico Tang Ev 600.