Bugatti Divo, è pronta la sportiva iper limitata e dalle prestazioni elevate

Bugatti si appresta a consegnare ai clienti la Divo, la nuova sportiva iper limitata dalle prestazioni elevate prodotta dalla Casa di Molsheim: un bolide da 1.500 cavalli, prodotto in serie limitata di soli 40 esemplari, tutti già venduti al prezzo di 5 milioni di euro ciascuno.

Sportiva e aggressiva, la Divo ha caratteristiche esclusive come l’accelerazione laterale, un’agilità fuori dal comune e una tenuta in curva sempre più affidabile. “Un must assoluto per gli appassionati collezionisti delle hyper sportive Bugatti – ha dichiarato il presidente di Bugatti Stephan Winkelmann nel presentare la Divo – con il suo nuovo design e le sue prestazioni dinamiche completamente diverse, siamo riusciti a creare un vero capolavoro di artigianato automobilistico, che fa rivivere la nostra tradizione di costruttori di carrozzerie”.

Il progetto è iniziato durante i primi mesi del 2018, quando l’azienda di Molsehim ha cominciato a lavorare sullo sviluppo di un’auto particolarmente sportiva sotto la guida del nuovo presidente Stephan Winkelmann. Il marchio francese ha prestato molta attenzione anche alle richieste dei clienti Bugatti, cercando di realizzare un bolide caratterizzato da una grande agilità e in grado di essere sempre più incisivo in curva.

In poco tempo, un piccolo team di esperti ha iniziato lo sviluppo della Divo, con l’obiettivo di creare una vettura diversa dalla Chiron: doveva essere ancora più esclusiva e agile nelle curve, senza però sacrificare il comfort. Nel giro di qualche mese, Bugatti ha realizzato un modello iniziale, presentato ai clienti di Chiron in una serie di incontri segreti.

La Divo presenta un motore W16 8.0 da 1.500 cavalli e un’incredibile coppia di 1.600 Nm che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. La velocità massima è stata limitata a 380 km/h. Una scelta frutto di una serie di test su diversi terreni di prova, come strade particolarmente tortuose e piste famose come il Nürburgring.

I test hanno compreso tutte le gamme di velocità perfezionando le modalità di setup già presenti sulla Chiron, fino ad arrivare a parametri che non potevano più essere aumentati. Gli ingegneri hanno sfruttato la riduzione del peso per migliorare il carico aerodinamico della Divo. Aumentata anche l’accelerazione laterale fino a 1,6 g, un valore che ha permesso alla Divo di completare il circuito di prova di Nardò migliorando di 8 secondi il record di Chiron.