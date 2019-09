Bugatti Chiron: nuovo record, è l’auto più veloce del mondo

editato in: da

Bugatti Chiron: velocità pazzesca per l’auto più veloce al mondo

Bugatti Chiron è l’auto eccezionale conosciuta in tutto il mondo per essere la più veloce mai esistita.

Eppure oggi possiamo parlare di un nuovo record battuto dall’inedito modello di Bugatti Chiron, non ci crederete ma la supercar francese con l’altissima potenza di 1.600 cavalli oggi arriva quasi a correre alla velocità da primato di quasi 500 km/h, ebbene sì, clamoroso ma vero, il pilota Andy Wallace alla guida ha compiuto il record mondiale di 490 km/h.

La nuova Bugatti Chiron è una delle prime vetture stradali che riesce a oltrepassare il muro dei 482.8 km/h e ce l’ha fatta grazie all’abilissimo guidatore che ha condotto la vettura nella pista tedesca di Ehra-Lessien, il circuito che appartiene al Gruppo Volkswagen e che si trova poco distante da Wolfsburg, un percorso che vanta un ottimo rettilineo lungo ben 8.7 km.

La Bugatti Chiron percorrendo questo tracciato è arrivata alla velocità mozzafiato e da record di oltre 490 km/h. I tempi che ha impiegato Bugatti a allestire e preparare la vettura è di sei mesi circa, secondo quanto ha raccontato Top Gear, che ha seguito il pilota Wallace mentre compiva la grande impresa. La Casa ha collaborato per l’occasione con Dallara per l’assetto e con Michelin per gli pneumatici.

Rispetto alla Bugatti Chiron standard che siamo abituati a vedere, questo modello è 25 cm più lungo e ha un posteriore differente e inedito, oltre al tetto più filante che migliora la resistenza all’avanzamento. Inoltre l’impianto di scarico è stato completamente rivisitato dai tecnici della Casa, dai terminali escono dei flussi che non vanno ad influire sull’aerodinamica dell’auto. La Bugatti Chiron da record ha una gabbia interna di sicurezza, possiede anche differenti computer nell’abitacolo per evitare che qualcosa vada storto, è una supercar monoposto e monta anche un sistema laser per la gestione dell’assetto.

Il motore W16 8.0 con quattro turbo on è quello originale ma è stato potenziato fino ad arrivare a quasi 1.600 cavalli, cioè 100 in più rispetto al motore standard; il cambio e la trazione integrale invece sono di serie. La supercar francese da record arriva a quasi 500 km/h di velocità, un primato eccezionale. Chi di voi non vorrebbe sedersi almeno una volta alla guida di quest’auto?