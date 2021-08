Bugatti Bolide, il prototipo estremo e incredibilmente veloce diventa realtà

editato in: da

Bugatti Bolide: come è fatta la hypercar da record

Bugatti Bolide è quella che è stata definita la macchina da corsa per eccellenza, la quintessenza della potenza, della leggerezza e dell’accelerazione. Quando la Casa ha presentato il suo concept nell’autunno 2020, era un veicolo sperimentale, un pezzo unico.

Oggi il marchio di lusso ha annunciato che Bolide sarà prodotto come un modello few-off, in pochi esemplari unici. “Bolide ha generato molto entusiasmo l’anno scorso. Dopo la sua presentazione, un numero significativo di appassionati e collezionisti ci ha chiesto di svilupparlo come veicolo di produzione. Sono rimasto assolutamente stupito dalle reazioni e dai feedback dei clienti di tutto il mondo”, spiega Stephan Winkelmann, Presidente di Bugatti. “Abbiamo quindi deciso di dare l’opportunità a 40 clienti di provare quest’auto incredibile. Il nostro team sta ora sviluppando un modello di produzione, la macchina da guida definitiva per la pista”.

Bolide rappresenta la configurazione più estrema del leggendario motore W16 da 8.0 litri, un must per i collezionisti Bugatti. Bugatti Bolide è un’auto ipersportiva orientata alla pista con un motore W16 di serie e una carrozzeria minimal progettata pensando alla massima deportanza.

Con la produzione in edizione altamente limitata, gli ingegneri e i designer Bugatti hanno creato il concetto di veicolo più estremo mai concepito attorno al potente propulsore del motore W16 con quattro turbocompressori, offrendo la promessa del massimo delle prestazioni Bugatti. Il design di Bolide segue l’approccio minimalista della filosofia di stile Bugatti “la forma segue le prestazioni” ed è inoltre fondato su un approccio di costruzione leggera senza compromessi.

Con il W16 come simbolo della tecnologia del marchio, Bugatti vanta uno dei motori più straordinari della storia automobilistica. Nel caso del veicolo sperimentale Bolide, la sua potenza raggiunge i 1.850 CV, per l’auto di produzione si arriva invece a 1.600 CV con una coppia di 1.600 Nm a partire da 2.250 giri/min.

I designer e gli ingegneri Bugatti stanno attualmente perfezionando l’aerodinamica e la maneggevolezza del mezzo e stanno sviluppando il Bolide in linea con gli standard di sicurezza internazionali FIA. “La sicurezza dei clienti è sempre la nostra massima priorità. Abbiamo quindi deciso di offrire giornate in pista esclusive per questo veicolo estremo per garantire sempre un ambiente sicuro e presentare gradualmente ai clienti le prestazioni mozzafiato del Bolide”, afferma Stephan Winkelmann.

La nuova ipersportiva presentata lo scorso anno come concept sarà portata alla maturità produttiva nei prossimi tre anni in sole 40 unità, con la consegna prevista per il 2024 ad un prezzo di 4 milioni di euro.