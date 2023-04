Bugatti Bolide, per pochi fortunati: costa 4 milioni di euro

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Quando Bugatti svelò per la prima volta al pubblico la sua Bolide estrema era il 2020 ed era ancora un solo esperimento “mentale”, la visione di quello che sarebbe dovuto essere un nuovo modello ipersportivo e leggero per il brand, esclusivamente per la pista, con prestazioni incomparabili e realizzato attorno all’iconico motore W16.

Un vero e proprio sogno estremamente ambizioso, che oggi però si sta trasformando in realtà, visto che il prototipo Bolide sta infatti iniziando la sua fase successiva dei test di sviluppo.

La produzione in serie: quante unità

Al The Quail, A Motorsports Gathering – nel mese di agosto del 2021, la Casa automobilistica Bugatti ha annunciato che la sua nuova Bolide sarebbe stata sviluppata per una produzione limitata di sole 40 unità. Un veicolo innovativo, che metteva le basi per la creazione dell’ultima Bugatti esclusivamente da pista e destinata a diventare il modello più intransigente e rigoroso che sia mai uscito da Molsheim; oggi rappresenta un livello completamente inedito di innovazione ingegneristica, aerodinamica e tecnologica.

Per la realizzazione della sua nuova Bolide, Bugatti ha iniziato con il motore W16 quadri-turbo, per poi costruire intorno ad esso l’auto più leggera possibile. La sua carrozzeria minimal è progettata con cura per sfruttare la massima deportanza, il raffreddamento più efficiente e l’eccezionale rapporto peso/potenza.

Christophe Piochon, Presidente di Bugatti Automobiles, ha dichiarato: “Bolide sta viaggiando su un nuovo terreno per Bugatti. Mai prima d’ora un motore così potente era stato abbinato a un design così leggero, l’obiettivo è creare un’auto da pista che offre livelli di prestazioni da motorsport. Quasi ogni componente è stato analizzato e riprogettato per garantire che la nuova Bugatti Bolide sia leggera, capace e affidabile come richiedono i nostri severi obiettivi”. La prossima fase di sviluppo rappresenta una vera e propria pietra miliare nella creazione di una vettura che porta la filosofia Bugatti “la forma segue le prestazioni” a un nuovo livello, mai visto prima.

La potenza eccezionale

Nella sua forma finale, la supercar sportiva Bolide dovrebbe essere in grado di erogare ben 1.600 cavalli e raggiunge un peso a secco di soli 1.450 kg, per migliorare il magico rapporto 1:1.

La nuova Bugatti Bolide è un caso di vero artigianato su misura. Sebbene il motore possa essere familiare per layout e capacità, è integrato nell’hypercar Bolide in un modo completamente diverso rispetto a ciò che siamo abituati a vedere sulle altre vetture del marchio.

Una monoscocca in carbonio di nuova concezione e forma rispetto a quella della Chiron ha portato alla reingegnerizzazione di molti componenti, tra cui raffreddamento, trasmissione e sospensioni, ognuno dei quali ora doveva essere racchiuso nel design incredibilmente compatto e aerodinamico di Bolide.

Con i nuovi supporti del motore, la sospensione dell’unità motrice della Bolide è tre volte più rigida di quella della Chiron. Insieme ai cuscinetti delle sospensioni uniball, la nuova ipercar sportiva di Molsheim dà al guidatore un feedback ancora più preciso. Bolide utilizza anche bilancieri in titanio stampati in 3D per aiutare a creare componenti dalla forma complessa e leggeri.

Il motore stesso è fondamentale per vivere al meglio l’esperienza sulla nuova Bugatti, ma è stato adattato sottilmente al carattere unico di questa vettura. Funziona sempre con tutti e quattro i suoi turbocompressori, perfetto per la pista – dove i giri del motore sono costantemente elevati – ma anche per motivi di peso e di imballaggio. Il team ha messo a punto il motore per offrire regimi più elevati al minuto e lo ha accoppiato con successo a una trasmissione modificata progettata per offrire prestazioni ancora più nitide.

L’impianto frenante offre livelli di prestazioni e innovazione completamente nuovi. Gli ingegneri Bugatti hanno progettato pinze completamente nuove che generano e assorbono il calore in modo più efficiente. Con pneumatici da 18 pollici, sono stati creati dischi freno da 390 mm e una copertura in carbonio posizionata su ciascuna ruota, per aiutare a proteggere i cerchi dal calore estremo generato dai freni.

Quante Bugatti Bolide esistono e quanto costano

La nuova Bugatti Bolide, in linea con il suo status di hypercar da pista con prestazioni sportive di alto livello, è dotata di pneumatici slick che, nella parte posteriore, possono essere trovati solo sui veicoli LMDh che gareggiano nel FIA World Endurance Championship. Le prime consegne di Bolide inizieranno nel 2024, con una produzione limitata di sole 40 unità a un prezzo di 4 milioni di euro ciascuna.