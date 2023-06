Bugatti Bolide: l’auto ipersportiva come nessun’altra

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Bugatti Bolide è stata definita dalla Casa stessa l’auto ipersportiva come nessun’altra. Dopo aver finalizzato il suo design e costruito i primi prototipi, la supercar sta ora dimostrando le sue capacità aerodinamiche avanzate durante i test ad alta intensità su alcuni dei circuiti più impegnativi. I risultati, finora, sono stati mozzafiato.

Le imprese più ambiziose nascono spesso dalle idee più pure, e nella Bolide l’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: creare l’auto più leggera possibile, ridotta all’essenziale, attorno all’iconico motore W16 quad turbo da 8.0 litri. La Casa ha intrapreso questa missione per creare un enorme interesse da parte dei clienti a livello globale e per realizzare una nuova edizione limitata di sole 40 unità. Due anni e mezzo dopo la presentazione del concept Bolide, oggi la supercar estrema viene perfezionata su piste reali e venerate, come parte di un programma di test senza compromessi che si concentra sulla realizzazione dei massimi livelli di prestazioni nel motorsport.

I test

I test sono estenuanti e incessanti, come deve essere per un’auto di questo tipo, in grado di erogare la potenza estrema di 1.600 CV e con un peso a secco di soli 1.450 kg, raggiungendo un rapporto peso/potenza senza precedenti.

Giro dopo giro, Bugatti sta spingendo la sua nuova Bolide al limite per ottenere prestazioni di manovrabilità ottimali, ma in linea con la filosofia del marchio, secondo cui la due posti deve essere gestibile per piloti di tutte le abilità.

Una delle priorità del team di ingegneri esperti di Bugatti è stata garantire il corretto livello di carico aerodinamico. Curve e rettilinei impegnativi stanno fornendo punti di validazione finali dopo mesi di complesso lavoro di sviluppo incentrato sull’aerodinamica che ha visto le simulazioni create su alcuni dei circuiti più famosi del mondo – tutti con caratteristiche molto diverse – per mettere a punto Bugatti Bolide.

Christian Willmann, ingegnere capo della Bolide, spiega: “Questo ampio lavoro sull’aerodinamica in genere si svolge solo al livello più alto del motorsport, ma ci ha permesso di sviluppare meticolosamente la Bolide per prestazioni e guidabilità eccezionali”. Lo sforzo è stato ripagato: l’impegnativo programma in corso sta dimostrando le velocità estreme in curva di cui è capace l’hypercar.

Le prestazioni uniche dell’ipersportiva Bolide

Le straordinarie prestazioni che Bolide sta offrendo dimostrano l’impegno incessante di Bugatti nel trattamento su misura che è inevitabilmente richiesto per la realizzazione di un’auto di questo tipo. Ciò è evidente nella parte anteriore, dove è stato sviluppato un diffusore per migliorare la guidabilità. L’aria che entra viene compressa sotto lo splitter anteriore, per poi espandersi sotto il diffusore, creando un’aspirazione che attira Bugatti Bolide verso il basso. Allo stesso tempo, il diffusore è anche in grado di indirizzare l’aria che passa a sinistra e a destra, fino a farla uscire dietro le gomme anteriori.

Anche numerose altre innovazioni tecniche sono parte integrante delle prestazioni di Bolide, tra gli elementi che aiutano l’aria a fluire perfettamente intorno all’auto, riducendo la resistenza complessiva. Le alette sui bordi esterni dello splitter anteriore sviluppano un flusso d’aria a spirale, generando un vortice che energizza il flusso d’aria verso il diffusore, contribuendo a migliorare la deportanza posteriore.

Anche gli specchietti retrovisori sono stati progettati con precisione con delle specifiche adatte a deviare l’aria verso gli intercooler, aumentandone l’efficienza.

Ma non è solo la maggiore efficienza che ha portato alla decisione di Bugatti di incorporare uno specchietto retrovisore fisico piuttosto che un sistema di telecamere. Gli specchietti fisici consentono ai conducenti di stimare più rapidamente le distanze tra le altre auto, il che è importante su pista. “Sono questi piccoli ma cruciali dettagli che consentiranno a un pilota di Bugatti Bolide di vivere una vera esperienza di circuito completa”, afferma Frank Heyl, vicedirettore del design di Bugatti Automobiles. “Nella nuova Bolide design e tecnologia confluiscono l’uno nell’altro. Ogni considerazione tecnica è stata tradotta direttamente in un elemento di design estetico. Bugatti Bolide dimostra perfettamente come una simbiosi di design e tecnologia possa lavorare in sinergia e in armonia”.

I test prestazionali di Bolide, molto mirati, si stanno rivelando fondamentali per valutare in tempo reale l’ipersportiva in azione su pista. Molte delle soluzioni altamente tecniche e innovative impiegate sulla Bolide come parte del suo intenso programma di test incentrato sul motorsport – che assicurano alla vettura prestazioni di picco eccezionali – sono state inizialmente create e testate virtualmente tramite metodologie di simulazione avanzate.

Uno di questi esempi del processo di sviluppo tecnologico e di transizione della Bugatti da virtuale a reale si riferisce alla geometria dello splitter anteriore della Bolide, che è stata meticolosamente ottimizzata durante i cicli di ricerca e sviluppo della simulazione avanzata.

Gli specialisti di Bugatti (che sanno creare cose eccezionali) avevano come obiettivo garantire che lo splitter anteriore si comportasse sempre in modo ottimale in tutte le condizioni di guida. Questo è stato confermato vedendo la Bugatti Bolide passare da diversi ambienti di guida, come dalla guida rapida in rettilineo alla frenata brusca. Il muso “si abbassa” quando il pilota frena bruscamente, consentendo allo splitter anteriore di essere ancora più vicino al suolo, il che a sua volta crea ancora più carico aerodinamico.

Tuttavia, affinché un’auto di questa statura sia facilmente controllabile in pista, è importante non creare troppa deportanza all’anteriore durante la frenata per mantenere l’equilibrio aerodinamico. Come per ogni altro aspetto della Bolide, il team di ingegneri Bugatti si è concentrato in modo particolare sui dettagli e ha garantito un incessante sforzo per l’ottimizzazione e il perfezionamento dell’ipersportiva, per modellare e affinare in modo ottimale lo splitter anteriore fino a quando l’equilibrio aerodinamico non è stato perfetto.

Lo stesso intricato processo è servito anche per l’avanzato sviluppo ingegneristico di precisione dell’ala posteriore della Bolide, che può essere regolata. Per impostare l’auto in base alle esigenze del guidatore, il pacchetto aerodinamico può essere regolato per il preciso equilibrio corretto tra carico aerodinamico e resistenza, offrendo a ciascuno dei proprietari di questa ipercar unica al mondo l’opportunità di guidare e sperimentare una vettura senza eguali, con il massimo livello di prestazioni da motorsport garantito sui circuiti di tutto il mondo.

Le prime consegne della nuova Bolide inizieranno nel 2024, con una produzione limitata a sole 40 unità a un prezzo di listino di 4 milioni di euro, per pochissimi fortunati.