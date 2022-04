Qual è il brand straniero più venduto in Italia

Dacia Sandero, Spring e Duster sono le reginette delle vendite in Italia. Grazie a queste tre vetture molto amate dal pubblico del Bel Paese, la Casa si conquista il titolo di marchio straniero di maggiore successo nel 2022 nella Penisola. Un primo trimestre da record per il brand, che appunto si piazza al primo gradino del podio.

Ottimo il risultato ottenuto, grazie al successo che le vetture della Casa hanno sul mercato, dato da un rapporto qualità/prezzo senza eguali. Come ben sappiamo, infatti, una delle caratteristiche più apprezzate del brand Dacia è proprio quella di realizzare e lanciare sul panorama dell’automotive dei veicoli considerati low cost, rispetto a quelli dei concorrenti. Auto spaziose e tecnologiche, che esteticamente piacciono e che, grazie all’entrata in gamma della nuova elettrica Spring, oggi strizzano l’occhio anche all’ecosostenibilità e all’ambiente.

Gli ottimi risultati di Dacia in Italia

Non è tutto, Dacia ha raggiunto anche altri primati interessanti. Considerando il contesto del mercato auto privati, che ancora oggi è in crisi e infatti registra un calo del 25,6%, il brand rumeno ha conquistato il secondo posto nella classifica delle auto più vendute ai privati. Parliamo di un totale di 18.232 unità immatricolate nel mercato auto privati, di cui Dacia rappresenta l’8,4%. Considerando invece i punti di market share, parliamo di un aumento del 3,7% rispetto al primo trimestre del 2021.

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia, ha commentato: “Gli ottimi risultati di questo primo trimestre dimostrano che Dacia è un brand solido. Vedere il nostro marchio affermarsi come il brand straniero più venduto a privati in Italia e le nostre due vetture di punta, Sandero e Duster, posizionarsi rispettivamente come la prima e la terza auto straniera nel mercato auto privati, è motivo di grande orgoglio per tutto il team. Anche sull’elettrico, Spring ci regala grandi soddisfazioni confermando il primo posto tra le vetture elettriche nel mercato privati. A marzo abbiamo commercializzato anche Nuovo Jogger, il quarto pilastro della strategia prodotto Dacia”.

Nel nostro Paese parliamo in particolare di un ottimo 95% delle vendite ai clienti privati per il marchio rumeno, che ha chiuso il trimestre con un portafoglio clienti più che raddoppiato rispetto al mese di marzo dello scorso anno. Risultati soddisfacenti, che parlano da soli. Tra gli ambiziosi obiettivi della Casa rientra anche confermare per il 2022, nonostante le difficoltà che il settore automotive sta vivendo, il rapporto qualità/prezzo competitivo, soddisfacendo quelle che sono le reali esigenze dei clienti.

I modelli di successo del marchio

Facciamo un focus sul successo di ogni singolo modello della Casa. E a questo proposito partiamo da Dacia Sandero, che registra 9.580 immatricolazioni, e continua a crescere, arrivando a raggiungere il terzo gradino del podio nel mercato automobilistico, affermandosi come l’auto straniera più venduta in Italia nel mercato auto privati, prima in assoluto tra i modelli del segmento B, un risultato senza eguali.

I clienti che scelgono la Sandero prediligono (due su tre) la versione Stepway e la motorizzazione Bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100. Non va male nemmeno per Dacia Duster, al terzo posto tra le auto straniere più vendute a privati, con 7.146 unità immatricolate in tutto. E infine anche la nuova elettrica Spring fa parlare di sé, è l’auto a zero emissioni straniera più venduta, con 1.234 immatricolazioni, e anche l’elettrica più venduta in assoluto per privati (1.153 immatricolazioni). Il successo di Dacia continua.