Brabus, un nuovo pick-up esagerato da 900 cavalli

Fonte: BRABUS Brabus presenta il nuovo bolide potente da 900 cavalli

Entriamo in quello che la Casa definisce il capitolo più grande e audace dell’eredità di Brabus Rocket: nasce oggi Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten”. Un pick-up di prestazioni di livello superiore inconfondibilmente Brabus come sempre, con un’identità nuova di zecca. Una vettura che incarna la forza senza compromessi del Brabus XLP e la potenza sicura di una supercar pronta per la pista. È un capolavoro, basato sul Mercedes-AMG G63, che irradia energia, eleganza, audacia.

Com’è fatto il nuovo pick-up Brabus

In tipico stile Rocket, il cuore pulsante del nuovo Brabus P 900 Rocket Edition è il motore biturbo V8 Rocket 900 da 4,5 litri con turbocompressori appositamente sviluppati, che produce i suoi 662 kW/900 CV eccezionali e garantisce anche il meglio dell’ingegneria delle prestazioni come erogazione. Nell’abitacolo, gli specialisti del design della Casa hanno sviluppato interni in pelle bicolore su misura, realizzati a mano, caratterizzati da uno stravagante motivo trapuntato “Seashell Diamond” e un’attenzione impeccabile ai dettagli.

All’esterno invece è stato ricostruito il tipico concetto Rocket Edition Widestar, ruote forgiate Aero-Disc Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” da 24 pollici e un sistema di scarico sportivo ad alte prestazioni, sviluppato per fornire un suono di altissimo livello e attirare milioni di sguardi.

Fonte: BRABUS

Il design del nuovo “mostro” Brabus

Brabus P 900 Rocket Edition è stato sviluppato per espandere e migliorare il caratteristico linguaggio di design Rocket. L’aspetto esteriore vede una serie di caratteristiche di ritorno mixate ad altre invece nuove di zecca. Gli inserti della fascia anteriore e lo spoiler anteriore in fibra di carbonio a vista, nonché le alette laterali “Rocket Red” insieme all’inconfondibile luce ambientale “Rocket Launch” integrata nella griglia anteriore in carbonio donano al nuovissimo P 900 Rocket Edition il suo aspetto distintivo e aggressivo.

Per la prima volta in assoluto, l’auto presenta il cofano Brabus “PowerView”, progettato per offrire una visione diretta del motore V8 biturbo. L’aspetto del parafango in carbonio aggiornato e il diffusore posteriore, anch’essi completi di alette laterali accentuate, completano l’incomparabile identità del P 900 Rocket Edition. Come i suoi predecessori, il nuovissimo pick-up potente offre il meglio in termini di ingegneria delle prestazioni e erogazione di potenza. È puro divertimento di guida senza compromessi, progettato per spingere oltre i limiti.

Motore e potenza del nuovo Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten”

Un nuovissimo concetto di forza, ispirato alla tradizione. Da fermo, questo super pick-up completamente “brabusizzato” scatta a 100 km/h in soli 3,7 secondi grazie al motore Brabus Rocket 900 V8 biturbo da 4,5 litri che produce 662 kW/900 CV. I 1250 Nm di coppia vengono trasmessi istantaneamente tramite un cambio automatico a nove rapporti, che può essere innestato automaticamente o manualmente, il tutto a piacimento del guidatore. Con una velocità massima limitata elettronicamente di 280 km/h, il Brabus P 900 Rocket Edition è pronto per il decollo.

Gli interni

Nessun capolavoro realizzato da Brabus sarebbe completo senza un design degli interni su misura e completamente artigianale. Raffinato nei minimi dettagli, l’elegante concetto di pelle bicolore combina il nero con il “Rocket Red” e colpisce per la sua finitura impeccabile. Molti elementi interni di questa edizione speciale sono stati rifiniti con il motivo del marchio “Heritage”, che rende omaggio all’anno di fondazione, il 1977, e quindi a oltre quattro decenni, con i suoi sigilli “77” in rilievo.

Fonte: BRABUS

Questo eccezionale design degli interni offre un’attenzione ai dettagli senza eguali. La sorprendente vetratura valorizza oltre 206 singoli elementi della cabina di pilotaggio tra cui pannelli di rivestimento, maniglie, interruttori, coperture degli altoparlanti e prese d’aria. Una gamma di elementi in fibra di carbonio, come le leve del cambio ergonomiche Brabus Race, il volante, il cruscotto e le finiture della console centrale, nonché i pannelli delle porte, completano lo stile unico del P 900 in combinazione con eleganti componenti in alluminio. Il bolide realizzato dal tuner tedesco è uno dei tanti esemplari sempre sopra le righe che siamo abituati a vedere, in vero stile Brabus. Questa edizione limitatissima, di solo 10 unità, avrà un prezzo esagerato: a partire da 773.000 euro.