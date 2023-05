Brabus 930, la più potente supercar dello storico marchio

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Eccezionale potenza per la Brabus 930

Brabus presenta con grande orgoglio la nuovissima 930, realizzata sulla Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, una eccezionale coupé sportiva di livello superiore, concepita dal preparatore per un’esperienza di guida senza pari.

Combinando lo stile inconfondibile della firma Brabus e la forza sconvolgente con un carattere innegabilmente sofisticato, la nuova 930 trasuda la pura forza di un fulmine in ogni singolo dettaglio.

Il design

Tutto intorno al telaio della supercar, una selezione di tipici elementi in fibra di carbonio assicura una combinazione senza compromessi di prestazioni e stile. Lo spoiler anteriore, gli attacchi per le grandi prese d’aria nel paraurti anteriore e la griglia del radiatore personalizzata rendono ancora più sorprendente il volto della coupé.

Il design esterno della nuova Brabus 930 presenta ruote forgiate Monoblock Z Platinum Edition da 21/22 pollici. Realizzati utilizzando la tecnologia di forgiatura ad alta tecnologia e la più recente lavorazione CNC, offrono un’eccellente combinazione di leggerezza, agilità e massima resistenza, caratterizzati da un design sportivo a 10 razze e una finitura abbinata Signature Black.

Dotato di un modulo di sospensione Brabus personalizzato, l’altezza da terra può essere regolata fino a 20 millimetri, migliorando significativamente la dinamica di guida e la maneggevolezza attraverso un baricentro più basso.

Gli interni

La nuova Brabus 930 presenta nell’abitacolo un lussuoso rivestimento in pelle nera accentuato da cuciture e bordini rossi, progettato per completare il suo lato innegabilmente sofisticato. Un elegante motivo di cucitura a triangolo è stato implementato con precisione sulle superfici dei sedili e sul pavimento, sia nell’abitacolo che nel bagagliaio. Infine, una vasta gamma di elementi in carbonio, perni delle porte, pedali in alluminio e battitacco in carbonio aggiungono un tocco sportivo al lusso estremo del design.



La più potente mai realizzata

La Brabus 930 è la supercar del marchio più potente che il preparatore abbia mai realizzato, sfruttando il potenziale della piattaforma GT 63 S E-Performance nella creazione di un’esperienza di guida che nessuno ha mai potuto provare prima.

Lavorando di concerto con la tecnologia di trasmissione ibrida plug-in modulare, il V8 biturbo ad alte prestazioni da 4.0 litri fa scattare l’auto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e sprigiona l’eccezionale e sbalorditiva potenza di 684 kW/930 cavalli.

L’auto offre il massimo livello assoluto nella moderna ingegneria delle prestazioni. Vanta 1.550 Nm di coppia, trasmessi istantaneamente tramite una trasmissione a nove velocità, che può essere cambiata automaticamente o manualmente, il tutto a piacimento del guidatore. La velocità massima della supercar è limitata elettronicamente a 316 km/h.

Il sistema di scarico ad alte prestazioni Brabus in acciaio inossidabile con valvole a controllo attivo offre un panorama sonoro molto emozionante con la semplice pressione di un pulsante. Il V8 può essere guidato discretamente in modalità Coming home oppure scegliendo l’opzione Sport, che genera un suono extra potente dal motore a combustione. Oltre al suo design immediatamente accattivante con terminali di scarico da 90 millimetri, il sistema perfeziona ulteriormente l’erogazione di potenza riducendo la contropressione allo scarico.

E come Brabus stessa ammette, con la nuova 930: “Aspettati l’inaspettato: la supercar Brabus più potente di tutti i tempi!”. Offre un livello completamente nuovo di prestazioni elevate, insieme allo spirito di un vero capolavoro del brand. Quest’auto rappresenta esattamente quella che per Brabus dovrebbe essere oggi una supercar moderna, rinvigorita, pronta ad andare oltre. Una coupé sportiva di livello superiore, concepita per un’esperienza di guida senza pari.