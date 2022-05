L’auto “giocattolo” che tutti sognano

A una prima occhiata potrebbe sembrare un “giocattolino”. Una di quelle auto disegnate da qualche bambino su un foglio di carta e realizzata, in scala ovviamente, da un genitore particolarmente abile con il fai da te. E invece, la Brabus 900 Crawler è un’auto in “ferro e gomma”, realizzata dal celebre tuner tedesco per festeggiare i suoi 45 anni di età.

Un veicolo estremo, caratterizzato da un design dir poco peculiare e caratteristiche tecniche degne di una supercar. Come nella migliore tradizione Brabus, infatti, la vettura presenta soluzioni stilistiche d'avanguardia e che non passano di certo inosservate. La "base di partenza" del Brabus 900 Crawler è la Classe G di Mercedes-Benz, appositamente rivista per trasformare un'icona dell'off road in un dune buggy dalle forme e dalle prestazioni esagerate.

Brabus 900 Crawler, l'auto dei sogni diventa realtà

A guardarla da vicino, i punti in comune tra la Classe G di Mercedes-Benz e la Brabus 900 Crawler sono davvero pochi. E non è complesso capire il perché: per realizzare questo dune buggy estremo, i tecnici e gli ingegneri tedeschi hanno smontato pezzo per pezzo l'iconico fuoristrada tedesco per alleggerirlo il più possibile. Non solo: anche l'altezza da terra è stata decisamente aumentata per consentire all'auto di circolare senza problemi apparenti anche sui terreni più scoscesi.

Le portiere e la carrozzeria "laterale" è stata così rimpiazzata da roll bar solidissimi, che garantiscono la sicurezza degli occupanti del veicolo e, allo stesso tempo, permettono di abbassare decisamente il peso dell'auto. Discorso simile per i sedili: le "poltroncine" in pelle della Classe G sono state rimpiazzate da 4 sedili in fibra di carbonio, ugualmente comodi ed ergonomici, ma molto più leggeri.

Sotto al cofano trova invece spazio il motore M177 V8 Biturbo, capace di sprigionare fino a 900 cavalli di potenza e una coppia di 1.250 Nm. Il Brabus 900 Crawler accelera così da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi, mentre la velocità è limitata elettronicamente a 160 chilometri orari per evitare di creare problemi con pneumatici e sospensioni.

Il "mostro" delle dune

Tutte le soluzioni tecniche e tecnologiche (e gli accorgimenti) adottati dal tuner tedesco hanno infatti un solo obiettivo: permettere a questo dune buggy estremo di regalare emozioni e adrenalina sulle dune di sabbia dei deserti di tutto il mondo. Gli pneumatici sono per esclusivo uso fuoristradistico (da qui la limitazione di velocità a 160 km/h), mentre i cerchi in lega scomponibili da 20 pollici e le sospensioni rialzate permettono di percorrere in assoluta tranquillità qualunque terreno.

Anche i rivestimenti interni sono stati progettati e realizzati per resistere ad ambienti e situazioni estreme. Gli interni originali della Classe G sono stati completamente rimossi per far spazio a materiali più solidi e leggeri. La plancia, invece, è dominata dal sistema di infotainment MBUX del produttore di Stoccarda, personalizzato però con un navigatore cartografico dettagliato che permetterà di seguire anche le piste meno battute.

Un sogno per pochi

Insomma, un'auto che in molti avranno sognato di guidare sin da quando si è bambini, ma decisamente non alla portata di tutti. La Brabus 900 Crawler verrà prodotta in appena 15 esemplari e avrà un prezzo di listino decisamente elevato (di gran lunga superiore al listino della Classe G). Chi voglia acquistare uno dei "dune buggy" estremi del tuner tedesco dovrà sborsare 749 mila euro, cifra alla quale dovrà essere aggiunta l'IVA nel caso in cui l'acquirente voglia esportare il veicolo al di fuori della Germania.