Brabus 800 Maybach, il SUV diventa estremo

E torniamo a parlare di Brabus, e dei lavori eccezionali che fa, apportando delle modifiche uniche ad auto già eccezionali, rendendole iper sportive, ipert potenti, iper performanti. Dei veri e propri missili, delle creature estreme e dall’estetica particolare, anzi unica.

Brabus è un’azienda presente sul mercato auto ormai da anni. È stata fondata infatti nel 1977 a Bottrop, vicino a Düsseldorf, in Germania; per chi ancora non la conoscesse, si tratta di una realtà che offre modifiche estetiche, componentistiche e anche nelle motorizzazioni, per i modelli Mercedes-Benz, Smart e Maybach. Quella che presentiamo oggi è la nuova versione di Mercedes GLS, che grazie agli interventi di Brabus diventa un super SUV da quasi 800 CV.

Il costruttore ha apportato delle modifiche estetiche che hanno trasformato l’auto in un modello total black, volutamente creato così da parte del costruttore. La preparazione Brabus ha consentito di ottenere delle prestazioni eccezionali, senza eguali. Esteticamente vediamo nuovi elementi, tra cui la griglia firmata dall’azienda tedesca (che appare su ogni modello modificato da Brabus), e lo spoiler anteriore in fibra di carbonio.

Ma oltre ai piccoli accorgimenti esteriori, elementi che rendono ovviamente l’auto unica, Brabus è intervenuta in maniera molto sapiente sugli aspetti tecnici e meccanici della Mercedes GLS. La prima cosa che notiamo sono le enormi ruote da 24 pollici, le sospensioni AIRMATIC, a tal proposito, sono state calibrate appositamente proprio queste. L’altezza di marcia è stata abbassata di circa 1 pollice (25 mm).

Possiamo dire che, al contrario di altre vetture modificate da Brabus, in realtà l’estetica è rimasta abbastanza sobria. Non possiamo dire lo stesso invece dell’abitacolo, completamente rivestito con la pelle Leonis Orange, un colore tutt’altro che ‘moderato’, che contrasta con le finiture in fibra di carbonio. Brabus ha inserito nell’auto anche la console business su misura, con due tavoli retrattili, e la pedaliera in alluminio.

E infine, che dire del motore e della potenza estrema raggiunta dall’auto, grazie alle modifiche Brabus al super SUV? Il V8 turbo 4.0 litri riesce ad erogare ben 789 CV e 950 Nm di coppia, con un incremento di 240 CV e 220 Nm di coppia rispetto al modello base. Sono stanti installati nuovi turbo e un modulo di controllo Powerxtra, che permettono anche all’auto estrema di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, arrivando fino a 300 km/h di velocità massima.