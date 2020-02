Bosch e Nikola, due veicoli green pronti a sfidare Tesla

editato in: da

Si è tenuto in questi giorni a Berlino l’evento legato ai nuovi prodotti tecnologici Bosch Connected World, dove a sorpresa si è presentato anche il CEO di Nikola Motors, Trevor Milton, con due veicoli pronti per sfidare Tesla.

L’imprenditore ha annunciato infatti un nuovo grande ingresso sul mercato, facendo passi da gigante in quello che oggi è il mondo della rivoluzione ecologica della mobilità e presentando quindi due nuovi veicoli prossimi alla produzione, che funzionano con celle a combustibile alimentate a idrogeno. Una grandiosa soluzione anche per Bosch, che la vede come un ottimo traguardo nella corsa verso la trasformazione della mobilità.

Nikola Motors, nella persona di Milton, aveva già annunciato lo scorso anno l’ingresso della CNH Industrial nel brand, a fronte di una partecipazione pari a 250 milioni di dollari nell’azienda statunitense. Ma cosa prevede il programma nel dettaglio? Innanzitutto la strategia è già operativa e mira alla produzione del modello Nikola Tre, un trattore elettrico BEV per semirimorchi, a Ulm, in Germania, nello stabilimento Iveco.

Questo primo veicolo arriverà sul mercato già a partire dal 2021, si aggiungerà poi la versione FCEV nel 2023, cioè fuel-cell electric vehicle, che dimostrerà un grande passo dell’azienda nei confronti dell’ambizioso obiettivo di azzerare l’impatto della CO2 nei trasporti stradali su lunghe distanze. Bosch è fornitore di Nikola per l’elettronica di potenza e altri importanti sistemi sui truck pesanti ed ora lo diventerà anche per Nikola Tre, attraverso l’accordo di co-sviluppo siglato con PowerCell nel 2019; il colosso tedesco dell’innovazione e dei servizi fornirà anche le celle a combustibile al brand di Milton.

Trevor Milton, ospite al Bosch Connected World di Berlino, ha deciso di parlare anche del nuovo pick-up a idrogeno Badger, che era già apparso negli Stati Uniti poco più di dieci giorni fa. Un mezzo innovativo, con un look decisamente più attraente rispetto al Cybertruck di Tesla, che ha scatenato differenti polemiche sin dalla sua presentazione, e che potrebbe diventare davvero uno dei protagonisti nel nuovo mercato nordamericano dei light truck a impatto zero.

Anche questo nuovo veicolo di Nikola prevede una stretta collaborazione con Bosch e sarà lanciato sul mercato in due varianti: una elettrica a batteria con autonomia di 480 km e una in cui l’energia elettrica è generata dalla cella a combustibile. Il nuvo Badger sarà in grado di sprigionare 900 CV di potenza e vanterà uno 0-100 km/h in meno di 3 secondi.