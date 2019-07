Bmw X6, la nuova generazione del suv coupé da 530 cv

editato in: da

Bmw X6: svelata la nuova generazione del Suv Coupé

Il suv coupé di successo della Casa Bmw X6 debutta sul mercato con la sua nuova generazione, pronto a stupire il pubblico.

Come abbiamo visto anche nelle versioni precedenti, la base da cui prende ispirazione l’auto è la sorella X5, da qui eredita la meccanica. Come tutte le auto della serie X di Bmw medie e grandi, a partire dalla X3, verrà prodotta presso lo stabilimento di Spartanburg, in South Carolina, negli Stati Uniti. Gli allestimenti offerti dalla Casa per la nuova generazione della Bmw X6 saranno xLine e M Sport e arriverà sul mercato dal mese di novembre.

Tra i vari cambiamenti e gli elementi innovativi vediamo le dimensioni differenti, la lunghezza è di 4.94 metri, 2 metri di larghezza e 1.70 metri di altezza, con 298 cm di passo. Quindi l’auto ha un aspetto più filante, è più lunga e più bassa, anche se le sue forma sono sempre massicce. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, riprende il design di tutte le ultime vetture presentate dalla Casa, con la griglia a doppio rene classica che può avere anche la retro illuminazione e la grande calandra frontale. In opzione ci sono i fari speciali Bmw Laserlight con Selective Beam, che possono illuminare fino a 500 metri di distanza senza disturbare gli altri guidatori presenti su strada.

L’assetto della nuova Bmw X6 è molto speciale, asse posteriore multilink, Dynamic Damper Control e sospensioni a doppio quadrilatero anteriore. I clienti possono anche optare, su richiesta, per l’assetto pneumatico autolivellante che permette di alzare il suv coupè fino a 80 millimetri. Cerchi dai 19 ai 22 pollici, all’interno dell’auto vediamo la plancia digitale Bmw Live Cockpit Professional con doppio schermo da 12,3’’.

Guida autonoma di livello 2 per la nuova generazione di Bmw X6, grazie alla dotazione dei sistemi di assistenza ADAS di serie e in opzione. Per quanto riguarda la motorizzazione il top di gamma è il benzina X6 M50i con V8 biturbo da 530 cv e M50d con il sei cilindri in linea quadri-turbo Diesel 3.0 litri da 400 cavalli. Ci sono poi il sei cilindri in linea benzina X6 xDrive40i da 340 cavalli e il Diesel X6 xDrive30d da 265 cavalli di potenza. Cambio automatico a otto marce e trazione integrale per tutti i modelli.