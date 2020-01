Bmw X6, esperienza di guida sportiva sul nuovo suv coupé

editato in: da

Bmw X6, così si rinnova l’ammiraglia tedesca

La Casa dell’elica ha presentato la nuova Bmw X6 tra la neve e il ghiaccio, in occasione della prima tappa delle Bmw Driving Experience, lo Sport Activity Vehicle ha introdotto con successo il segmento di auto indicate con la sigla SAC, Sport Activity Coupé.

Si tratta infatti di un’auto dalle stesse caratteristiche di guida agili e versatili di un suv ma con elementi estetici da coupé, accentuati sulla X6 che infatti è più bassa, larga e lunga della sua antenata. La vettura è in grado di offrire un’ottima esperienza di guida sportiva, grazie a differenti innovazioni che si uniscono alla tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione, ma anche un elevato livello di comfort e lusso.

L’estetica della nuova Bmw X6 si caratterizza per la sua griglia a doppio rene e i bordi esterni che si avvicinano ai fari, per la prima volta il doppio rene è disponibile anche con illuminazione optional a Led, che rende il design della parte anteriore dell’auto particolare e unico.

La nuova Bmw X6 vede una linea ben definita ai fianchi e dinamica del tetto, di serie l’auto monta cerchi in lega da 19’’ con varianti di ruote di dimensioni da 20 a 22 pollici disponibili come optional. Tra le novità significative all’interno della nuova X6 spicca una nuova modularità dello spazio interno grazie agli schienali posteriori che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico.

Nella lista degli optional della nuova X6 ci sono i sedili con massaggio, i portabicchieri termoelettrici, il climatizzatore automatico a quattro porte, il tetto panoramico Sky Lounge, applicazioni in vetro per i comandi, sistema audio Bowers & Wilkins Diamond con 3D Surround Sound System e pacchetto Ambient Air.

Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova X6, dal lancio saranno disponibili due unità a benzina e due diesel. La gamma è guidata dal modello Bmw M con motore a benzina V8 in grado di erogare 530 CV di potenza. Ci sono X6 M50i e X6 M50d con motore diesel a sei cilindri in linea da 400 CV dotato di quattro turbocompressori. Un sei cilindri in linea da 340 CV invece sulla X6 xDrive40i, mentre la X6 xDrive30d monta un diesel a sei cilindri in linea da 265 CV.

In ambito di sicurezza l’auto dispone di Cruise Control con funzione di frenata e funzione Collision e Pedestrian Warning con City Braking, che avvisa il conducente anche della presenza di un ciclista. Il sistema Active Cruise Control con funzione Stop & Go e il Driving Assistant Professional sono disponibili come optional. La nuova Bmw X6 mostra un nuovo passo avanti verso la guida automatizzata con l’innovativo assistente di retromarcia che aiuta il conducente all’uscita dai parcheggi e nelle manovre in spazi ristretti.