Bmw X5 Timeless Edition, edizione esclusiva limitata a 50 unità

editato in: da

Venti anni e non dimostrarli. La prima versione della BMW X5 è stata infatti lanciata nel 1999 e, da allora, è tra i modelli preferiti dagli automobilisti italiani. Nel corso del 2019, addirittura, le immatricolazioni nel nostro Paese della BMW X5 hanno toccato il 49% delle vendite totali della casa produttrice bavarese.

Un rapporto molto forte, insomma, che la filiale italiana dello storico marchio tedesco ha voluto celebrare lanciando, in edizione limitata e solo nel nostro Paese, un modello a dir poco esclusivo. Lo scorso 8 e 9 febbraio, nel corso dell’Open Week End organizzato dalla rete di concessionari italiani, è stata infatti svelata la Timeless Edition (letteralmente “Edizione senza tempo”), una versione della BMW X5 che potrà essere acquistata solamente da pochissimi fortunati.

La nuova BMW X5 Timeless Edition è stata realizzata in appena 50 esemplari (numerati all’interno) e in collaborazione con Alcantara, storico produttore italiano di tessuti di pregio. Le maggiori differenze tra una “normale” BMW X5 e la Timeless Edition, dunque, sta proprio nel rivestimento interno: mentre il design esterno e le motorizzazioni sono le stesse degli altri modelli della quarta serie, la tappezzeria interna è stata completamente riprogettata e ricreata dai designer di Alcantara.

In particolare, lo storico brand di lusso italiano ha rivestito con i suoi tessuti pregiati i sedili anteriori e posteriori (foderati di Alcantara nero), il bracciolo centrale anteriore, il bracciolo centrale posteriore, tutti pannelli delle portiere e il padiglione. Gli stilisti del marchio italiano hanno curato ogni minimo dettaglio, utilizzando un design esclusivo e ricercato nel quale domina il tessuto Alcantara plain.

La personalizzazione degli interni con tessuti di pregio, però, non scalfisce l’animo off road della quarta generazione di BMW X5. Pur trattandosi di una versione raffinato ed elegante, infatti, lo Sport Activity Vehicle mantiene una forte connotazione sportiva. L’Alcantara, inoltre, è un tessuto che può essere facilmente pulito e trattato: non si dovrà avere alcun timore, dunque, nel caso in cui qualche schizzo di fango o della polvere in eccesso penetri nell’abitacolo.

La firma della collaborazione tra BMW e Alcantara si trova sul poggiatesta del sedile del passeggero. Qui, infatti, è presente la scritta “Powered by Alcantara” (realizzata utilizzando la tecnica dell’elettrosaldatura) e l’etichetta celebrativa “Timeless Edition 1/50”.