BMW X1 ordinabile online: promozioni speciali entro fine giugno

editato in: da

Per il lancio della Nuova BMW X1 xDrive25e, variante ibrida plug-in dell’auto di successo della Casa, BMW ha creato una campagna dedicata alla doppia alimentazione e ai tratti tipici del piacere di guida del marchio, garantiti anche questa volta.

Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile per Customer, Brands, Sales alcuni giorni fa aveva dichiarato: “I nostri nuovi modelli ibridi plug-in combinano il meglio di due mondi e uniscono i vantaggi della trazione elettrica con l’autonomia sulle lunghe distanze di un motore a combustione”. Le nuove motorizzazioni ibride di BMW in effetti sono l’ideale per i percorsi urbani a zero emissioni, grazie all’autonomia di decine di km in modalità elettrica.

Le varianti elettrificate del brand permettono di affrontare i tragitti più lunghi in tranquillità, appoggiandosi ovviamente al motore termico. Secondo alcune ricerche, in Europa gli automobilisti con abitudini di mobilità compatibili con questa soluzione sono moltissimi, diversi milioni. BMW vuole fare centro.

La Casa, per la nuova BMW X1 ibrida plug-in, ha inoltre pianificato un lancio digitale, spinta dalla crescente attitudine dei clienti ad utilizzare processi di informazione e di acquisto digitale, anche nel caso dell’acquisto di un bene durevole, come l’automobile. La campagna apre un’offerta dedicata ai clienti che sceglieranno una delle trenta X1 plug-in hybrid disponibili e prenotabili online. A questi clienti verrà regalata la BMW Wallbox Plus ideale per la ricarica domestica, inoltre potranno portarsi a casa la Nuova BMW X1 grazie alla proposta di noleggio di Alphabet a 499 euro al mese, per 36 mesi o 30.000 km. Il canone comprende manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dei servizi assicurativi.

Si tratta di una vera e propria offerta esclusiva per queste trenta vetture, valida solo fino al 30 giugno, termine entro il quale i clienti possono effettuare la prenotazione online, scegliendo la configurazione che preferiscono e decidendo in quale Concessionaria perfezionare l’acquisto e ritirare l’auto.

L’offerta per BMW X1 xDrive25e xLine con soluzione di Noleggio Alphabet prevede il canone a partire da 499 euro al mese IVA inclusa, per 36 mesi o 30.000 km, come abbiamo detto, anticipo 6.700 euro, tra gli optional sono disponibili i cerchi in lega da 19″, il Pacchetto Business Plus e Vernice Metallizzata. L’importo dell’Ecobonus, pari a 1.500 euro, è compreso nell’offerta, valida solo per ordini pervenuti entro la fine del mese di giugno.