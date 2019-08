Bmw Urban X, in arrivo il nuovo suv compatto

editato in: da

Bmw è pronta a lanciare un nuovo veicolo nell’offerta commerciale, con l’obiettivo di migliorare i risultati e le vendite.

La nuova auto si chiamerà Urban X, si interrompe quindi la tradizione dell’uso dei numeri nelle denominazioni dei modelli e oltretutto il veicolo è destinato a segnare l’ingresso del marchio all’interno del segmento dei suv compatti, che ad oggi è presidiato unicamente dalla Mini Countryman. I fattori che stanno velocizzando questo processo sono sicuramente il cambio al vertice del Gruppo di Monaco ma anche, e soprattutto, la voglia di raggiungere alti risultati commerciali restando comunque nella fascia di mercato dei suv, che ad oggi è la preferita dagli utenti ed è quindi una delle più redditizie.

Secondo quanto sappiamo oggi, molto probabilmente il nuovo suv Bmw Urban X verrà realizzato partendo come base dalla piattaforma UKL2 ‘tutto avanti’ che è la stessa usata anche per le Bmw Serie 1 e Serie 2 e per la Mini Countryman. Il nuovo suv compatto della Casa è stato pensato per competere con due modelli molto importanti sul mercato automobilistico oggi, la Citroen DS3 Crossback e l’Audi Q2. Le dimensioni della nuova vettura vedono una lunghezza compresa tra 4.1 e 4.2 metri, più piccolo rispetto al modello che oggi è quello di ingresso nella gamma dei suv Bmw, ovvero X2, lungo 4.36 metri.

Il nuovo Bmw Urban X verrà lanciato dalla Casa tra il 2020 e il 2021 e sarà al vertice dell’offerta dei suv almeno fino all’arrivo dell’Audi Q1, prevista tra il 2022 e il 2023. La strategia è coerente con i risultati di vendita di oggi, infatti il 45% delle vetture Bmw immatricolate nel mondo nel primo semestre di quest’anno sono suv. Le prospettive per il 2020 indicano un mercato globale dei suv a 7.5 milioni di unità, quindi il piano va in linea con queste previsioni.

La Casa deve ancora praticamente decidere tutto, non sappiamo quindi come sarà il nuovo suv Urban X, però conosciamo la sua base, ovvero l’ottima piattaforma modulare UKL2. Per quanto riguarda la gamma dei motori vedremo sicuramente delle soluzioni termiche elettrificate con il sistema mild-hybrid da 48 Volt, ibride plug-in con il 3 cilindri 1.5 e anche auto 100% elettriche. Attendiamo quindi il debutto del nuovo suv compatto di Bmw.