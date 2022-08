BMW termina la produzione di un modello speciale

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW i3: consegnate le ultime unità della city car

Lo scorso mese di giugno BMW ha chiuso per sempre le linee di produzione di una delle sue auto di successo degli ultimi anni. Stiamo parlando della i3, la piccolina della Casa, tanto amata dalla clientela più giovane e dinamica, soprattutto per gli spostamenti urbani.

Ebbene sì, dopo ben 8 anni di produzione il marchio ha deciso di dire stop alla realizzazione di questo modello, e gli ultimi esemplari sono stati consegnati proprio alcuni giorni fa, e con livrea speciale. Non sono modelli standard: le ultime 18 i3 consegnate ai clienti sono in oro e nero, e sono state anche ritirate in un luogo unico, e non in concessionaria, come avviene di consueto. I clienti sono stati accolti presso il Museo BMW di Monaco, in Germania, per una sorta di cerimonia di addio a uno dei modelli che in questi ultimi 8 anni ha avuto un buon successo per il brand.

BMW i3, un’auto di successo: la piccola della Casa

Gli esemplari di BMW i3 che sono stati venduti in tutto in questi suoi anni di carriera sono stati oltre 250.000, acquistati da clienti che provengono da ben 74 differenti Paesi nel mondo. L’auto è stata realizzata anche nella versione PHEV (ibrida) e in quella completamente elettrica, a dimostrare il grande interesse del marchio per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti dei suoi veicoli.

Nel corso degli 8 anni di produzione dell’auto, la BMW i3 è diventata un’icona (regalata anche al Papa), il simbolo della mobilità urbana per la Casa: una city car molto popolare e ben riconoscibile nel suo segmento, il suo design è rimasto pressoché identico nel tempo. In una nota di BMW è possibile leggere le seguenti parola: “All’inizio della sua produzione in serie, otto anni e mezzo fa, era considerata una vettura visionaria ed esotica. Da allora, si è affermata come pioniera del piacere di guida senza emissioni”.

La nuova vita di BMW i3

Non siamo ancora pronti per dire definitivamente addio alla BMW i3, il nome infatti continuerà a vivere in Cina. La versione elettrica della Serie 3 della Casa, di grande successo, non verrà più prodotta né commercializzata in occidente. Per quanto riguarda l’America del Nord e l’Europa, verrà sostituita dalla iX1, un piccolo crossover elettrico che vanta un’autonomia fino a 438 chilometri e più spazio rispetto alla i3 a cui siamo abituati, che si traduce anche in una maggiore praticità.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

BMW i3: com’è fatta

Breve riassunto di com’è fatta la piccola monovolume elettrica progettata per la mobilità urbana. La i3 è un’auto ecologica e moderna, oltre che tecnologicamente avanzata. Il design è particolare, presenta linee fluide e uno stile innovativo, con una lunghezza di 4 metri, un bagagliaio da 260 litri e omologazione per 4 posti. Di serie viene proposta con i cerchi in lega da 19 pollici, ai quali è possibile preferire quelli da 20 pollici opzionali.

All’interno è abbastanza spaziosa e ben illuminata, l’abitacolo è realizzato con materiali ecologici riciclati e presenta una dotazione minimalista. È presente un moderno sistema di infotainment con schermo touchscreen da 6,7 pollici, con integrazione di Alexa per la gestione delle funzionalità con i comandi vocali e secondo display da 10,2 pollici opzionale per il navigatore con mappe 3D. Tanti i sistemi di assistenza alla guida inseriti nel pacchetto Driving Assistant Plus. Il prezzo di listino in Italia parte da circa 35.000 euro, ma da oggi non sarà più acquistabile.