BMW svela il suo SUV elettrico iX3

La nuova BMW iX3 unisce il piacere di guida senza emissioni con le doti sportive del brand, il comfort, le multi-funzionalità e l’ampiezza della BMW X3. L’auto rappresenta l’ultima tappa del processo di elettrificazione del Gruppo BMW.

La nuova iX3 sarà il primo modello ad essere prodotto anche per l’esportazione nello stabilimento di produzione di Shenyang in Cina. La vettura incarna anche l’approccio strategico “Power of Choice”, con cui il brand soddisfa sia le richieste dei clienti sia le normative. BMW iX3 sarà il primo modello ad essere disponibile con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, un sistema ibrido plug-in o un sistema di trasmissione esclusivamente elettrico.

L’auto apre la strada alla tecnologia BMW eDrive di quinta generazione. La densità di potenza del motore elettrico è superiore del 30% a quella dei veicoli elettrici del Gruppo. Le ultime versioni del motore elettrico, dell’elettronica di potenza, della tecnologia di ricarica e della batteria ad alta tensione saranno implementate anche nella BMW iNEXT e nella BMW i4, l’elettrica potente che arriverà il prossimo anno.

La batteria consente un’autonomia operativa fino a 460 km. Il nuovo motore elettrico BMW eDrive di quinta generazione produce una potenza massima di 286 CV e una coppia di 400 Nm. La nuova BMW iX3 scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, la velocità massima è di 180 km/h.

L’auto presenta nuovi prodotti e servizi di ricarica personalizzati, la BMW Charging Card fornisce un accesso semplice e conveniente a oltre 450.000 punti di ricarica pubblici in tutto il mondo, il nuovo Flexible Fast Charger consente l’utilizzo di diversi tipi di prese.

I nuovi servizi digitali di BMW Connected Charging in auto e tramite l’app promuovono la mobilità elettrica intuitiva e migliorano la pianificazione della navigazione. La ricarica fino all’80% della capacità della batteria ad alta tensione richiede 34 minuti. BMW iX3 rappresenta la nuova era della mobilità e integra perfettamente le caratteristiche di un modello BMW X con il design specifico del modello. Abitacolo premium con accenti specifici, elevato livello di comfort per cinque persone durante gli spostamenti quotidiani e nei lunghi viaggi.

Nell’equipaggiamento standard vediamo verniciature metalliche, fari a LED, climatizzatore automatico a tre zone, funzionamento automatico del portellone posteriore, tetto apribile panoramico in vetro, Driving Assistant Professional e illuminazione ambientale. Di serie il BMW Live Cockpit Professional con sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps e BMW Intelligent Personal Assistant. Integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. In Italia, la vettura sarà proposta a partire da 73.000 euro.