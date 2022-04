BMW Serie 7, svelata la nuova generazione

BMW presenta la nuova Serie 7, un’auto eccezionale, che offre un’esperienza di guida indimenticabile. Al centro di questa reinterpretazione della mobilità individuale di alto lusso c’è la BMW i7, la berlina completamente elettrica è un membro integrato della famiglia di modelli BMW e riflette la mentalità premium orientata alla sostenibilità alla base del portfolio dei modelli della Casa.

Presentazione dell’auto

Il frontale della nuova BMW Serie 7 presenta le caratteristiche tipiche del brand, ma mantiene chiara la distinzione tra il nuovo modello di lusso e il resto della gamma BMW. L’auto presenta elementi di equipaggiamento unici, come il BMW Theatre Screen, l’esperienza multisensoriale del BMW iDrive con BMW Curved Display, il Manoeuvre Assistant per il parcheggio e le manovre automatizzate.

La nuova BMW Serie 7 viene proposta in tutto il mondo esclusivamente in una nuova versione a passo lungo che massimizza la spaziosità del vano posteriore. Sono stati utilizzati materiali nuovi e pregiati che, insieme all’innovativo sistema di intrattenimento in auto e l’opzione Executive Lounge aggiornata, si combinano per fornire un senso di benessere mai visto prima. Nel corso del 2023 un high-security vehicle basato sulla nuova BMW Serie 7 si unirà alla line-up.

Il design di BMW Serie 7

L’auto ha un aspetto visivamente potente ed esclusivo, che preannuncia un’esperienza di guida eccezionale e un lusso all’avanguardia, combinati con una spaziosità ottimale e un’innovativa esperienza digitale del vano posteriore. Il frontale verticale e la nuova interpretazione dei doppi fari circolari e della griglia a doppio rene BMW, donano una presenza potente e distintiva all’estetica dell’auto.

La nuova BMW Serie 7 è dotata di fari adattivi a LED di serie, compresi gli abbaglianti a matrice e l’assistente agli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam. Come il frontale, anche il posteriore è modellato in una struttura superficiale chiaramente divisa.

Gli interni di lusso

Il massimo del lusso e delle soluzioni di ultima generazione attende il guidatore e i passeggeri all’interno della nuova BMW Serie 7. Gli interni riflettono l’equilibrio tra dinamicità di guida e comfort di viaggio. Per il guidatore, questa nuova berlina è seducente e scattante, mentre i passeggeri dei sedili posteriori possono rilassarsi in un ambiente davvero confortevole.

L’abitacolo ha un numero significativamente inferiore di pulsanti, interruttori e controlli rispetto al suo predecessore, grazie al BMW Curved Display. Un innovativo raggruppamento di schermi completamente digitale che vede la presenza di un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e un display di controllo da 14,9 pollici. I nuovi sedili comfort di ultima generazione sono disponibili in dotazione standard e offrono superfici più ampie rispetto al modello uscente, oltre a una regolazione elettrica completa, il riscaldamento e il supporto lombare per il guidatore e il passeggero anteriore.

L’ampia gamma di motori e sistemi di guida

In Europa, la nuova BMW Serie 7 (che arriva dopo la presentazione del nuovo SUV di lusso X7) sarà lanciata esclusivamente sotto forma di BMW i7 xDrive60 elettrica, alimentata da due motori elettrici che insieme erogano una potenza di 400 kW/544 CV, e vanta innovazioni che aumentano la sua autonomia a 590 – 625 chilometri nel ciclo WLTP. Negli USA, in Cina e in altre regioni di vendita selezionate saranno offerti anche due modelli con un motore a benzina e tecnologia mild hybrid 48V.

Produzione e lancio

Il lancio sul mercato mondiale della nuova BMW Serie 7 avverrà a novembre 2022. La settima generazione del modello debutta 45 anni dopo l’esordio della prima BMW Serie 7, e sarà costruita nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Qui le versioni del modello (che saranno a listino) alimentate da un sistema di propulsione completamente elettrico, un motore a combustione e un sistema ibrido plug-in vengono assemblate su un’unica linea di montaggio. Anche i motori elettrici e le batterie ad alto voltaggio per la BMW i7 sono prodotti a Dingolfing.