BMW Serie 2, svelata la seconda generazione

Funzionalità spaziale, caratteristico piacere di guida BMW e approccio estremamente progressivo contraddistinguono la nuova Serie 2 Active Tourer. La seconda generazione della monovolume sportiva per il segmento compatto premium trasuda dinamismo visivo e presenza imponente attraverso il chiaro linguaggio di design della Casa.

Le caratteristiche di BMW Serie 2 Active Tourer

L’abitacolo è stato ridisegnato, combina varie nuove possibilità di utilizzo con la geometria moderna e un display curvo, nello stesso stile della BMW iX. La nuova Serie 2 Active Tourer è all’avanguardia quando si tratta di powertrain, assistenza alla guida e connettività. La seconda generazione della monovolume è particolarmente interessante, tra i motori a benzina a tre cilindri di 1,5 litri del Gruppo bavarese debuttano un sistema mild-hybrid a 48 V con motore elettrico da 19 cavalli, in grado di sprigionare dai 170 ai 218 cavalli (per la 223i con quattro cilindri 2 litri). Le varianti non ibride in gamma sono invece proposte con motori turbo a tre cilindri. Troviamo in particolare la 218i a benzina con 136 cavalli e la turbodiesel 218d con 150 cavalli di potenza. Nei prossimi mesi la Casa lancerà anche le serie 2 Active Tourer ibride plug-in: la 225e con 245 cavalli e la 230e con 326 cavalli.

Il nuovo modello sarà costruito presso lo stabilimento del BMW Group di Lipsia, l’architettura è progettata per ospitare entrambi i motori a combustione e anche sistemi elettrificati. È il primo modello della Casa bavarese che segue lo stile tracciato dal SUV elettrico iX, sul quale di baseranno tutte le prossime vetture del marchio.

Il design moderno

BMW Serie 2 Active Tourer presenta una meravigliosa raffinatezza estetica e un profilo da crossover moderno. La nuova versione dell’auto trasuda abilità sportiva e presenza sicura. Sorprendente la griglia anteriore, con il classico del rene BMW, di dimensioni maggiorate. L’auto è dotata di serie di fari full LED. L’abitacolo è spazioso, minimal e moderno, vanta elementi premium inediti. I sedili posteriori hanno schienali regolabili che possono oltretutto scorrere per aumentare lo spazio dedicato ai passeggeri o la capacità del bagagliaio.

Tecnologie e innovazioni digitali

La nuova BMW Serie 2 Active Tourer monta un grande widescreen introdotto dalle BMW elettriche, è formato dal display configurabile da 10,25” della strumentazione e da un secondo schermo orientato al guidatore da 10,7” dedicato al sistema di infotainment, che integra lo standard 5G. L’auto vanta componenti digitali di ultima generazione, con sistema operativo BMW 8.0; molti tasti fisici sono spariti, come anche la manopola per gestire l’infotainment, che consente di attivare diverse funzionalità in maniera semplice anche usando i comandi vocali.

BMW serie 2 Active Tourer: i prezzi di listino

Gli allestimenti proposti per tutte le nuove Serie 2 sono Base, Luxury e MSport. Non si differenziano solo per gli specifici equipaggiamenti, con dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida ad hoc e il sistema operativo BMW 8.0, ma anche per alcune caratteristiche estetiche di rilievo, soprattutto nella parte anteriore. Per quanto riguarda i prezzi di listino, partono da 34.600 euro per le versioni a benzina 218i, la 220i invece è proposta a 36.500 euro e la 223i a partire da 40.000 euro con la trazione anteriore e da 42.100 con la trazione integrale xDrive. 37.900 euro invece il listino della variante turbodiesel 218d.