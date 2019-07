Bmw Serie 1, sta per arrivare la nuova generazione

editato in: da

Bmw Serie 1: ecco la terza generazione della compatta bavarese

Pronti, partenza, via! Dopo la presentazione avvenuta nelle scorse settimane, la nuova BMW Serie 1 arriva sulla linea di produzione.

Ad annunciarlo la stessa casa bavarese, che ha anche diffuso alcuni dettagli sullo stabilimento prescelto. La nuova entry level BMW verrà prodotta a Leipzig, in uno dei più importanti del costruttore teutonico. Qui, infatti, viene prodotta anche la Serie 2 in tutte le sue varianti, insieme ai modelli elettrici i3 e i8. Caso vuole, però, che proprio queste ultime due siano destinata a uscire di produzione tra qualche mese, facendo così spazio nella linea di montaggio proprio alla nuova “compatta”.

Tenendo conto del periodo e delle vacanze estive ormai impellenti, è probabile che la produzione iniziale della BMW Serie 1 di ultima generazione non proceda a pieno regime. Anche se l’auto può essere già ordinata presso i concessionari, rivenditori autorizzati o tramite il configuratore del sito web, le prime consegne in Italia (così come nel resto d’Europa) non avverranno prima di ottobre. Insomma, prima di salire a bordo dell’automobile si dovrà pazientare ancora qualche mese.

Ma come sono le nuove BMW Serie 1? La terza serie della “compatta” tedesca si presenta con una grossa novità rispetto al passato: il motore non è più posizionato nella parte posteriore del telaio e l’auto avrà dunque trazione anteriore. Sul fronte del design, invece, assistiamo a un lavoro di cesello da parte dei disegnatori tedeschi: di fatto non ci sono grosse novità, ma le linee sono molto più decise e meno “levigate” rispetto al passato.

La nuova BMW Serie 1 arriva sul mercato in cinque diverse motorizzazioni. Due le varianti a benzina: la 118i ha una cilindrata 1.3 litri e una potenza di 140 cavalli e la M135i xDrive con motore da 2.0 litri, potenza da 306 cavalli abbinato a cambio automatico e trazione integrale. Sul fronte della motorizzazione diesel, il produttore tedesco lancia tre diversi modelli: la 116d ha un motore con cilindrata da 1.5 litri e potenza di 116 cavalli; la 118d monta un motore da 2.0 litri e 150 cavalli; la 120d ha un motore 2.0 litri da 190 cavalli abbinato alla trazione integrale

Il prezzo di listino, invece, va dai 28.800 euro necessari per la BMW Serie 1 118i ai 47.510 euro della Serie 1 M135i xDrive. Si tratta, ovviamente, di prezzi “base”: aggiungendo vari optional e personalizzazioni, il prezzo sale ben oltre i 50 mila euro.