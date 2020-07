BMW Serie 1 e MINI full electric: fino a 10.000 euro di bonus

editato in: da

BMW Group ha la risposta giusta per qualsiasi esigenza di mobilità, per soddisfare ogni cliente, con una gamma di modelli per tutte le esigenze e la scelta tra motorizzazioni diesel e benzina efficienti e puliti o ibridi plug-in e elettrici per la guida a zero emissioni.

“Power of Choice”, è questa la filosofia che il Gruppo promuove già da tempo e che declina la sostenibilità ambientale delle vetture trasversalmente a motorizzazioni e segmenti, lasciando ai clienti la scelta della soluzione più adatta alle loro abitudini di mobilità, con la certezza di poter contare in ogni caso su quanto di meglio offre la tecnologia per contenere consumi ed emissioni.

È proprio sulla vasta gamma di modelli e propulsori che il Gruppo BMW ha deciso di lanciare dei nuovi sconti speciali attivi fino al 31 luglio. Scegliendo una tra le vetture disponibili presso la rete delle concessionarie del Gruppo oggi tutti i clienti hanno la possibilità di ottenere un bonus, anche senza la rottamazione di un usato. BMW non è l’unica a promuovere un’iniziativa di questo tipo, abbiamo parlato proprio poche ore fa dei grandiosi bonus proposti anche da FCA.

Tutto arriva in un momento molto particolare per il mercato auto, un momento di grande crisi, segnato dalla pandemia di Coronavirus, che ha fatto calare i numeri delle vendite in maniera vertiginosa. Per questo anche il Governo sta varando proprio in questi giorni le nuove regole per gli incentivi auto e moto dedicati a tutti i cittadini italiani.

Tornando al Gruppo BMW, le campagne di comunicazione attualmente on air, con focus sulla Nuova BMW Serie 1 e sulla gamma MINI, sono state integrate con lo specifico messaggio che riguarda gli incentivi offerti e con la call-to-action a scoprire modelli disponibili e dettagli del bonus presso le concessionarie della rete.

Facciamo un esempio, in modo che vi rendiate conto degli sconti speciali applicati. Per la nuova generazione di BMW Serie 1 è possibile da subito ottenere un bonus a partire da 3.500 euro, anche se non si è in possesso di una vecchia auto da rottamare. Gli incentivi si sommano a quanto è già previsto a livello nazionale. Anche per chi vuole comprare la nuova MINI Full Electric è possibile ottenere un vantaggio, stavolta fino a 10.000 euro, sommando gli incentivi statali con quelli previsti da MINI. Da non perdere.