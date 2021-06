BMW presenta la seconda generazione della Serie 4 Gran Coupé

editato in: da

BMW Serie 4 Gran Coupé è un’auto che ha ottenuto un grandioso successo e per questo motivo la Casa presenta con orgoglio la seconda generazione della nuova coupé a quattro porte, in grado di affascinare grazie alla sua dinamica di guida migliorata e al design più nitido e moderno.

L’auto presenta inoltre una raffinata sensazione premium negli interni e una serie di innovazioni nel funzionamento e nella connettività. Oltre al piacere di guidare e all’eleganza sportiva iconica del marchio BMW, l’elemento chiave del modello per il segmento premium midsize è l’innovativa funzionalità. Un comodo accesso al vano posteriore, cinque sedili full-size, un ampio portellone posteriore e un vano di carico versatile assicurano che la Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé mantenga le sue capacità specifiche sia durante la guida quotidiana che nei viaggi più lunghi.

Al lancio sul mercato, previsto il mese di novembre 2021, stavolta sarà presente anche una versione prestazionale della nuova BMW Serie 4 Gran Coupé concepita da BMW M GmbH, insieme ad altre quattro varianti modello. Tutte saranno assemblate nello stabilimento BMW di Monaco sulla stessa linea della BMW i4 elettrica e dei modelli BMW Serie 3 Berlina e BMW Serie 3 Touring.

L’auto mostra un frontale molto espressivo, con linee audaci e superfici con una struttura tridimensionale. Al centro si trova la grande griglia a doppio rene BMW, verticalmente sporgente, che trasmette una presenza sicura. I sottili fari full-LED sono dotati di guide luce a fibre ottiche a forma di U per le luci diurne. Inoltre, è disponibile l’optional con fari adattivi a LED con BMW Laserlight, compreso il BMW Selective Beam e High Beam Assistant.

Gli interni della Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé presentano l’alta console centrale e la struttura fluida delle superfici dalla plancia portastrumenti ai pannelli delle portiere, in grado di generare una sensazione avvolgente nei sedili anteriori. Il pulsante Start/Stop per il motore si trova in un pannello di controllo dal design classico nella console centrale, che ospita anche il BMW Controller, i pulsanti del Driving Experience Control e il freno di stazionamento elettromeccanico accanto alla leva del cambio specifica.

Di serie i sedili sportivi e il volante sportivo in pelle, tanti gli equipaggiamenti opzionali che offrono ampie possibilità di personalizzazione. Il piacere di guidare e il comfort possono essere migliorati con elementi come il riscaldamento e la ventilazione dei sedili, le opzioni di rivestimento in pelle Vernasca e BMW Individual, i rivestimenti Sensatec o in pelle per il quadro strumenti, il pacchetto M Sport Pro, un grande tetto apribile/inclinabile in vetro, l’illuminazione ambientale e l’Harman Kardon Surround Sound System.

La nuova BMW Serie 4 Gran Coupé sottolinea le sue credenziali sportive migliorate con un modello prestazionale al top della gamma. In quanto a motorizzazioni, la BMW M440i xDrive Gran Coupé è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da 275 kW/374 CV. Nella BMW 430i Gran Coupé debutta un nuovo motore a benzina a quattro cilindri che sviluppa 180 kW/245 CV. Il motore quattro cilindri a benzina della BMW 420i Gran Coupé eroga una potenza massima di 135 kW/184 CV. E un motore diesel a quattro cilindri da 140 kW/190 CV si trova sotto il cofano della BMW 420d Gran Coupé e BMW 420d xDrive Gran Coupé.