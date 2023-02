BMW rinnova i due SUV di grande successo

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW presenta le nuove X5 e X6

BMW presenta le due nuove edizioni aggiornate dei suoi Sports Activity Vehicle (SAV) e Sports Activity Coupé (SAC) di successo per il segmento di lusso. La Casa lancia BMW X5 e BMW X6 in una nuova versione, che mette in evidenza la loro eleganza e la loro sicurezza grazie a specifiche revisioni di design e ad ampliamenti degli equipaggiamenti standard.

Non è tutto, BMW offre ai clienti una rinnovata gamma di propulsori, tra cui nuovi motori a combustione, un sistema ibrido plug-in di ultima generazione per la BMW X5 xDrive50e e la tecnologia mild hybrid a 48V per tutti gli altri modelli. I nuovi sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati e il sistema operativo completamente digitale iDrive con BMW Curved Display basato sul BMW Operating System 8 sono elementi all’avanguardia e di ultimissima generazione.

Questo aggiornamento darà alla BMW X5 tutto ciò di cui ha bisogno per mantenere la leadership del mercato globale nel suo segmento e consentirà alla BMW X6 di assicurarsi la posizione di numero uno davanti ai concorrenti di altri produttori tedeschi premium. I due modelli saranno prodotti nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg negli Stati Uniti e verranno lanciati ad aprile 2023.

La nuova BMW X5

Per la nuova X5, BMW ha pensato di inserire di serie gli elementi di design xLine, che donano all’auto una presenza e una robustezza visiva maggiori. Il frontale è caratterizzato da una nuova interpretazione dei caratteristici fari e della griglia a doppio rene del brand.

I nuovi gruppi ottici hanno un profilo più sottile di 35 millimetri. Gli elementi delle luci diurne a forma di freccia sono rivolti verso l’esterno e fungono anche da indicatori di direzione.

La griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è un optional su questo modello, in particolare per le varianti a sei cilindri di X5 e la sua illuminazione a cascata crea un look accattivante e tipico del marchio. Anche le air curtain verticali e la presa d’aria inferiore contribuiscono a donare al SUV un aspetto all’avanguardia.

Il design aggiornato comprende anche le prese d’aria di nuova concezione nei pannelli laterali anteriori e le finiture di serie Exterior Line in alluminio satinato. Le luci per i fari posteriori e le luci di frenata hanno ora una sagomatura molto evidente.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

La nuova BMW X6

Anche la nuova X6 presenta gruppi ottici sottili a forma di freccia. Come nella sorella X5, anche in questo caso la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è offerta come optional per i modelli a sei cilindri. Il carattere dinamico della nuova BMW X6 è sottolineato in modo molto intenso dal pacchetto M Sport, che ora è disponibile di serie.

In questo caso, ha un ruolo fondamentale la forma ottagonale del frontale sotto la griglia a doppio rene BMW, con le sue aperture laterali molto vistose e con le generose superfici nere. Inoltre, la forma tridimensionale della grembialatura anteriore sottolinea la larghezza e la robustezza dell’auto.

Anche le minigonne laterali specifiche M e le finiture M High-gloss Shadowline fanno parte del pacchetto M Sport.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

I nuovi motori

Le nuove BMW X5 e BMW X6 possono essere ordinate scegliendo tra un motore a benzina a otto cilindri, un motore a benzina in linea a sei cilindri e un motore diesel in linea a sei cilindri, tutti appartenenti all’ultima generazione di propulsori.

Tutti i motori sono ora abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, completo di palette al volante.

Tutte le unità sono dotate di tecnologia mild hybrid a 48V, con motore elettrico integrato nella trasmissione, che eroga una potenza fino a 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia, aiutando il motore a combustione a garantire una guida fluida e dinamica e un’elevata efficienza.