BMW presenta la nuova berlina futuristica digitale

Fonte: Ufficio Stampa BMW La nuova BMW i Vision Dee: berlina digitale del futuro.

BMW compie un passo in avanti nel tempo, mostrando la propria visione della futura esperienza digitale dell’auto con la i Vision Dee, berlina futuristica di medie dimensioni che incarna un nuovo linguaggio caratterizzato da un design essenziale.

Il nome scelto non è casuale: “Dee”, infatti, è l’acronimo di Digital Emotional Experience e spiega alla perfezione l’obiettivo della Casa tedesca, quello di creare un legame sempre più forte tra le persone e le auto nel futuro.

BMW i Vision Dee: la berlina digitale del futuro

La visione di BMW che nel corso del 2022 ha stupito il pubblico con l’anteprima mondiale della M2, si proietta verso i prossimi anni, quando le funzioni digitali delle automobili andranno oltre il controllo vocale e i sistemi di assistenza alla guida di oggi: per questo l’Head-Up-Display di BMW si estende per tutta la larghezza del parabrezza, offrendo un’anticipazione sulla prossima generazione di veicoli.

Questa innovazione tecnologica, infatti, sarà disponibili su tutti i modelli della NEUE KLASSE del marchio bavarese a partire dal 2025. BMW i Vision Dee, grazie alle sue capacità intelligenti e quasi umane, accompagna i guidatori non solo sulle strade di tutti i giorni, ma anche nel loro ambiente digitale.

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha parlato così del progetto futuristico della Casa automobilistica tedesca: “Con la BMW i Vision Dee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono – si legge sul sito ufficiale di BMW – In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l’auto in un compagno intelligente.

Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW, la fusione dell’esperienza virtuale con il vero piacere di guidare. Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l’enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti”.

Il membro del CdA del Colosso di Monaco di Baviera Frank Weber, nonché responsabile dello Sviluppo, ha inoltre spiegato che BMW i Vision Dee rappresenta “una perfetta integrazione di esperienze virtuali e fisiche grazie alle sue impareggiabili prestazioni digitali”.

La nuova generazione di veicoli BMW

Dopo aver presentato la nuova ultrasportiva da 460 CV, BMW ha svelato il progetto dell’auto del futuro: il punto di forza della i Vision Dee, oltre all’avanzato Head-up Display, è rappresentato dal BMW Mixed Reality Slider. Utilizzando i sensori shy-tech presenti sul cruscotto, i guidatori hanno la possibilità di scegliere in maniera autonoma la quantità di contenuti digitali che vogliono vedere sul display avanzato.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

BMW i Vision Dee è caratterizzata da un design sviluppato appositamente per concentrare l’attenzione sull’esperienza digitale: l’esterno è quello di una classica berlina a tre volumi tipica dei modelli presenti all’interno del listino BMW, mentre alcuni elementi tradizionali sono stati ridisegnati, come la griglia a doppio rene, i doppi fari circolari e il gomito di Hofmeister. Per BMW la i Vision Dee incarna alla perfezione il futuro del marchio: elettrico, circolare e digitale, tre aspetti che andranno ad accomunare i veicoli della prossima generazione, quella ribattezzata come la NEUE KLASSE.