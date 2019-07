Bmw ha realizzato un pick-up basato sul suv X7

editato in: da

Bmw X7, il nuovo maxi Suv di lusso da 7 posti

Bmw X7 Pick-up è la nuova reinterpretazione di una delle auto più amate della Casa, a cura dei tirocinanti del Bmw Group.

Gli stessi hanno collaborato con Model Technology e Concept Vehicle Construction per la realizzazione di un modello esclusivo che verrà esposto alla prossima edizione dei Bmw Motorrad Days insieme a numerose novità ed esemplari di moto unici. Il veicolo creato nello stabilimento di Monaco è basato sulla Bmw X7, auto lussuosa e suv tanto amato dal pubblico. Un Pick-up con la stessa tecnologia di guida del modello xDrive40i da 340 CV, un innovativo concetto di veicolo di lusso a cinque posti.

L’area di carico è stata realizzata artigianalmente e presenta una finitura molto sofisticata in legno lucidato, tanti sono gli accessori di lusso che rendono questo veicolo ideale per differenti occasioni, insieme alle sospensioni pneumatiche a due livelli regolabili in altezza. La trasformazione si completa con la famosa moto da enduro del segmento Adventure Bmw F 850 GS, posizionata nel retro del pick-up.

Milagros Caiña-Andree, membro del Board delle Risorse Umane di BMW AG, ha dichiarato: “Sono contento delle sinergie create tra i dipartimenti BMW Group Vocational Training, Concept Vehicle Construction e Model Technology che hanno permesso ai nostri giovani talenti di dimostrare le loro capacità con un progetto così straordinario”.

Gli interni sono lussuosi e ospitano fino a 5 persone, la Bmw X7 Pick-up è ampia e spaziosa. Utilizzando il CFRP per le portiere, i componenti del tetto e la sponda posteriore il peso dell’auto si è ridotto di 200 kg, nonostante il corpo del veicolo sia 10 cm più lungo rispetto al modello in produzione dalla Casa.

Quest’auto è la pura testimonianza della competenza e della precisione dei tirocinanti che crescono in Bmw, oltre che della portata innovativa dei loro studi. Lo dimostra anche l’utilizzo del pregiato legno di teak per i rivestimenti fatti a mano dell’area di carico o ancora per i maniglioni, le bordature e gli elementi della sponda. Tra l’altro anche la combinazione cromatica della tinta miele di questo materiale insieme al colore Bmw Individual Tanzanite Blue metallizzato è unica e inimitabile. Questo blu particolare è un navy esclusivo che aumenta la profondità alla luce del sole e l’accostamento crea un look sofisticato, oltre a voler ricordare gli sport nautici.