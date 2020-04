BMW, la nuova sportiva potente ma efficiente: i prezzi in Italia

editato in: da

Entrano a far parte della gamma BMW M, nel segmento delle medie dimensioni premium, due nuovi modelli potenti ma dotati di un motore molto efficiente. Si tratta del diesel a sei cilindri in linea con tecnologia BMW TwinPower Turbo installato sulla M340d xDrive Berlina e M340d xDrive Touring.

Sistemi che sviluppano una potenza eccezionale, pur raggiungendo livelli di efficienza impressionanti. L’unità da 3.0 litri genera una potenza di 340 CV e una coppia massima di 700 Nm. L’introduzione della tecnologia mild hybrid a 48 V ha portato anche a un’ulteriore riduzione del consumo di carburante e delle emissioni. Grazie alla loro dotazione completa di tecnologie di trattamento dei gas di scarico, incluso un catalizzatore SCR con iniezione AdBlue, le più potenti varianti diesel della nuova BMW Serie 3 sono conformi anche al futuro standard sulle emissioni Euro 6d.

Le due nuove BMW M340d xDrive Berlina e BMW M340d xDrive Touring sono state presentate lo scorso mese di febbraio, per arrivare sul mercato entro fine aprile 2020. Due modelli che portano per la prima volta quella sensazione inimitabile M su una BMW Serie 3 diesel. Il motore ultra potente si unisce a trasmissione Steptronic Sport a otto velocità, assetto specifico e trazione integrale intelligente. Le sospensioni e i freni M Sport sono di serie, così come il differenziale M Sport.

La carrozzeria presenta caratteristiche aerodinamiche ottimizzate M, facenti parte di un pacchetto che contribuisce a dotare le due nuove BMW M di prestazioni eccellenti. La nuova BMW M340d xDrive Berlina accelera da 0 a 100 km/h in soli 4.6 secondi, la Touring fa lo stesso scatto 0-100 in 4.8 secondi. Le due auto regalano un’esperienza emozionante di alte prestazioni, grazie alla combinazione di caratteristiche dinamiche e un posto di guida focalizzato esclusivamente sul piacere di guida.

L’introduzione della tecnologia mild hybrid permette al motore di fornire potenza con una maggiore prontezza. Il generatore di avviamento a 48 V crea una spinta elettrica che mette subito a disposizione ulteriori 8 kW/11 CV. Questa potenza aggiuntiva aumenta la potenza erogata in caso di forte accelerazione e aumenta l’efficienza a velocità costante.

Dando uno sguardo all’estetica delle due auto, possiamo assolutamente dire che le caratteristiche del design esterno della BMW M contribuiscono a dare alla nuova BMW M340d xDrive Berlina e alla BMW M340d xDrive Touring un aspetto distintivo che conferma le loro eccezionali prestazioni. Il paraurti anteriore, le minigonne laterali e la zona posteriore sono stati realizzati per soddisfare i requisiti funzionali in termini di approvvigionamento di aria di raffreddamento e aerodinamica. Gli elementi di design esclusivi includono anche una griglia a doppio rene BMW con design a maglie e terminali di scarico trapezoidali.

Anche per quanto riguarda gli interni delle auto vediamo uno stile ed equipaggiamenti focalizzati sulla massimizzazione del piacere dell’esperienza di guida offerta. I sedili sportivi standard per guidatore e passeggero anteriore sono rivestiti in una combinazione M specifica di Sensatec e Alcantara con trapuntatura a contrasto in blu, mentre un ulteriore tocco di stile sportivo agli interni è dato anche da altri elementi come il rivestimento interno BMW Individual color antracite, il volante in pelle M con pulsanti multifunzione e paddle, i pedali M, i tappetini specifici e le modanature interne in Aluminium Tetragon con strisce accentate in cromo effetto perla. Le auto sono pronte con prezzi di listino a partire da 71.100 euro.