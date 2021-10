BMW svela la nuova generazione dell’auto di successo

BMW presenta la sua nuova Serie 2 Active Tourer, caratterizzata da funzionalità, piacere di guidare tipico del brand e un approccio estremamente progressista. La sportiva eclettica per il segmento delle compatte premium, nella sua nuova versione, emana un dinamismo visivo ed uno stile deciso grazie al design pulito di BMW.

Gli interni sono stati completamente ridisegnati, combinano varie possibilità di utilizzo con un design moderno e un BMW Curved Display sullo stile della BMW iX (il nuovo SUV elettrico della Casa). L’auto è inoltre all’avanguardia per quanto riguarda le motorizzazioni, l’assistenza al guidatore, il controllo/funzionamento e la connettività.

L’equipaggiamento di serie supera quello del modello precedente e dei concorrenti, insieme al profilo innovativo e alla semplice funzionalità, fa della nuova BMW Serie 2 Active Tourer un prodotto molto attraente per i consumatori più attivi e amanti del lifestyle. L’auto verrà lanciata a febbraio 2022, saranno disponibili quattro varianti di modello con trazione anteriore e potenze da 100 kW/136 CV a 160 kW/218 CV. Il nuovo modello sarà costruito nello stabilimento BMW di Lipsia e la sua struttura progettata per ospitare sia motori a combustione sia sistemi di propulsione elettrificati. Dopo pochi mesi dal lancio, saranno aggiunti due modelli ibridi plug-in alla line-up.

Il design esterno riunisce gli elementi del lifestyle e la raffinatezza estetica in un profilo da crossover di ultimissima generazione. All’anteriore vediamo l’ampia griglia a doppio rene BMW e dei sottili e eleganti bordi dei fari. La nuova BMW Serie 2 Active Tourer è dotata di serie di fari full-LED. Come optional è possibile aggiungere i fari adattivi a LED con illuminazione in curva, abbaglianti e anabbaglianti, luci diurne, luci per traffico autostradale e luci integrate per il maltempo.

I montanti anteriori sono più inclinati rispetto al modello precedente, una serie di finestrini laterali allungati, le maniglie delle porte a filo e i montanti posteriori sottili rendono la silhouette del nuovo modello ancor più dinamica. La nuova BMW Serie 2 Active Tourer ha una figura muscolosa, i terminali di scarico sono integrati nella parte posteriore e nascosti.

In base alla variante di modello scelta del cliente, cambiano i cerchi, sempre in lega leggera, da 16 o 17 pollici. Come optional è possibile sceglierli anche fino a 19 pollici. La nuova BMW Serie 2 Active Tourer può essere ordinata anche nell’allestimento Luxury Line o con un pacchetto M Sport. Per gli esterni sono disponibili due verniciature non metallizzate e nove vernici metallizzate. Siamo pronti per vederla al lancio a febbraio 2022.