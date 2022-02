BMW M8, la nuova gamma eccezionale

La prossima primavera BMW M GmbH affinerà il profilo delle sue lussuose sportive ad alte prestazioni con profonde modifiche mirate al nuovo design e ad un’ottimizzazione del funzionamento. BMW presenta le sue nuove M8 Competition Coupé, M8 Competition Cabrio e M8 Competition Gran Coupé, in grado di offrire ai clienti lusso e performance a livelli mai visti prima.

Non è tutto, anche l’aspetto sicuro è un’altra peculiarità che caratterizza la nuova gamma M8. La nuova edizione del modello sarà disponibile in tre carrozzerie differenti, e ha avuto molto successo grazie all’ampliamento della gamma di colorazioni esterne e ai cerchi in lega M. Le luci M Shadow Line, disponibili per la prima volta per le lussuose sportive, offrono ulteriori possibilità di personalizzazione. Gli interni in pelle Merino/Alcantara nell’esclusivo colore Black/Sakhir Orange donano un nuovo carattere unico agli interni. Inoltre, il display touch da 12,3’’ del sistema operativo BMW iDrive è per tutti di più facile utilizzo.

BMW M nel segmento luxury

Le nuove BMW M8 raggiungono il vertice della gamma di modelli di BMW M GmbH, che in questo modo conquista una presenza forte nel segmento luxury. Grazie alla nuova carrozzeria, ognuno dei tre modelli top di gamma trasmette un’espressione diversa della tipica performance M nell’ambito delle sportive di lusso.

Le caratteristiche comuni più importanti sono:

la tecnologia di guida e del telaio, progettati per un’esperienza di guida estremamente emozionante;

l’alimentazione che rende possibili le eccezionali performance, data da un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo, con potenza di 460 kW/625 CV e una coppia massima di 750 Nm.

Alla guida dell’auto il conducente ha la possibilità di godere di emozionanti manovre sportive, come lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi (BMW M8 Competition Coupé e BMW M8 Competition Gran Coupé) o 3,3 secondi (BMW M8 Competition Cabrio). La tecnologia del telaio, sviluppata grazie al know-how racing della Casa e adattata ad ogni modello, garantisce armonia tra dinamicità, agilità e precisione.

Gli interni sportivi M

L’abitacolo dei nuovi modelli BMW M8 integra perfettamente il tipico design del cockpit dei modelli sportivi M con il lusso moderno. Il BMW Head-Up Display di serie offre display specifici M. Il pulsante Set up sulla console centrale permette di accedere direttamente alle impostazioni per il motore, l’ammortizzatore, lo sterzo, l’xDrive M e l’impianto frenante.

Due versioni del Set up M creato appositamente possono essere memorizzate in modo permanente insieme alle impostazioni preferite per il drive sound, l’impostazione del cambio, il controllo della stabilità di guida e la funzione Auto Start/Stop. Possono poi essere richiamate premendo uno dei due pulsanti M sul volante.

I sedili sportivi M di serie contribuiscono all’intensa esperienza di guida nella sportiva ad alte prestazioni. Gli avvolgenti sedili M Carbon (optional) creano un’autentica sensazione racing. Con il loro design basato sulla struttura, le superfici visibili in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), i poggiatesta integrati, le aperture negli schienali e nelle guance laterali e le guide per le cinture di sicurezza a più punti, combinano le funzionalità da corsa con il comfort e la lavorazione di lusso. Sono riscaldati e offrono anche opzioni di regolazione elettrica, sui poggiatesta brilla la scritta “M8” illuminata.

Il comfort a bordo e il display da 12,3’’

Dell’equipaggiamento standard fa parte anche il BMW Live Cockpit Professional: un display di controllo con schermo da 12,3 pollici. La funzione touch del grande monitor di bordo consente un funzionamento particolarmente veloce, comodo e intuitivo di numerose funzioni dell’auto.

Il BMW Live Cockpit Professional comprende il sistema di navigazione online BMW Maps e il BMW Intelligent Personal Assistant. La dotazione di serie con il Driving Assistant, il Parking Assistant con assistente alla retromarcia incluso, la telefonia con ricarica wireless e l’Harman Kardon Surround Sound System sottolineano il carattere esclusivo dei nuovi modelli BMW M8. Restiamo in attesa di ulteriori novità.