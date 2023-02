BMW M, debutta l’ibrido sui modelli ad alte prestazioni

Fonte: Ufficio Stampa BMW L'ultima generazione di motori BMW debutta nelle nuove X5 e X6 M Competition

L’ultima generazione di motori BMW vede la luce con i due nuovi modelli X5 M Competition e X6 M Competition e segna il debutto della tecnologia a 48V nei modelli ad alta prestazione del marchio.

Le nuove vetture dei segmenti Sports Activity Vehicle e Sports Activity Coupé di lusso BMW sono dotate di sistema di controllo iDrive di ultima generazione e possono contare su una nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive che rende l’esperienza prestazionale ancora più distintiva. Ma è soltanto la tecnologia mild hybrid ad alzare il livello: le nuove BMW X5 M Competition e X6 M Competition mostrano importanti aggiornamenti anche in termini di design e tecnologie digitali.

BMW X5 e X6 Competition: il debutto dell’ibrido sui modelli M

A pochi giorni dalla presentazione delle nuove X5 e X6, BMW porta a nuovi livelli il profilo delle vetture ad alte prestazioni nei segmenti Sports Activity Vehicle e Sports Activity Coupé di lusso: l’ultima generazione di tecnologia di propulsione BMW debutta con X5 M e X6 M Competition ed è destinata a segnare un nuovo standard prestazionale per il mild hybrid.

Nella nuova tecnologia a 48V di BMW, un motore elettrico integrato nel cambio automatico M Steptronic a otto rapporti eroga fino a 12 CV di potenza motrice supplementare e 200 Nm di coppia, affiancandosi al cuore della propulsione – che resta il motore M TwinPower Turbo V8. L’endotermico è stato a sua volta aggiornato con albero motore rinforzato, nuovo condotto di aspirazione dell’aria e sovralimentazione ulteriormente sviluppata, ed è in grado di erogare una potenza massima di 625 CV a 6.000 giri/min.

La potenza dei nuovi modelli BMW è ben definita dal dato sull’accelerazione: le nuove X5 e X6 M Competition sono in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Anche la natura più performante della trazione fa la sua parte in fase di accelerazione: la nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive, abbinata al differenziale attivo M sull’asse posteriore, consente di passare dalla modalità 4WD alla modalità 4WD Sport, che permette di eseguire derapate controllate dividendo la potenza con una netta polarizzazione della ruota posteriore.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Un design ancora più distintivo per le BMW M Competition

L’eccezionale gamma di prestazioni non è l’unico tratto distintivo delle nuove BMW X5 e X6 M Competition: dinamismo, agilità e precisione delle sospensioni offrono comfort sulle lunghe distanze, mentre il design rinnovato accentua il carattere sportivo e l’atteggiamento estroverso dei nuovi modelli. Come per la BMW XM, il design è qui una dichiarazione di esclusività, presenza e prestazioni.

La prima cosa che si nota è il frontale: i nuovi fari LED più sottili amplificano la presenza muscolare della vettura, mentre la griglia a doppio rene BMW e la presa d’aria centrale inferiore vanno a formare un’unica accattivante maschera nera a forma di X. Su entrambi i modelli, un importante inserto del diffusore si estende verso il basso sul bordo inferiore della grembialatura posteriore, mentre i fari posteriori e le luci dei freni utilizzano sui nuovi modelli inediti elementi di luce a forma di X in fibra ottica.

Alle novità del design esterno fanno seguito importanti aggiornamenti negli interni: le nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition sono dotate di BMW Curved Display, formato da un display da 12,3’’ dietro il volante e da un display di controllo incorporati in un’unica superficie di vetro. L’atmosfera moderna ed esclusiva dell’abitacolo è amplificata dall’ampia fascia di rivestimento interno in legno pregiato Fineline Black con effetto metallo lucido e dalle efficaci retroilluminazioni delle luci d’ambiente.

L’equipaggiamento di serie dei nuovi modelli del listino BMW comprende sedili multifunzione M, finiture in pelle Merino a grana fine e impianto audio surround Harman Kardon, mentre il tetto panoramico in vetro Sky Lounge, il nuovo Travel & Comfort System e la Navigazione attiva sono tra gli optional disponibili.