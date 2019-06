Bmw i9, la nuova supercar elettrica

editato in: da

Si terrà dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera la kermesse dedicata alle nuove proposte del Gruppo Bmw.

Tra queste verrà presentata anche la nuova i9, la supercar 100% elettrica nata per andare a sostituire la i8 ibrida e andare a posizionare il brand in alto nel settore delle auto sportive a zero emissioni, per riuscire a rispondere alla domanda sempre crescente di vetture ad altissime prestazioni, soprattutto per quanto riguarda le performance di accelerazione da ferma.

Non sappiamo ancora ufficialmente come sarà l’aspetto della nuova Bmw i9, anche se sul web sono apparse alcune prime immagini di bozzetti. Bmw ha svelato anche delle foto a mo’ di puzzle di alcune parti della vettura, che verrà presentata ufficialmente solo al grande evento che si terrà tra qualche giorno. Queste ultime immagini sono state arricchite artisticamente da Thomas Demand, il fotografo che ha riprodotto alcuni dettagli della i9 senza svelarli del tutto e che ha già lavorato anche in passato con Bmw, molto attento ai temi dell’auto e della mobilità.

“Come molti artisti sono affascinato da cose che non abbiamo mai visto prima, immagini ancora da scoprire, sono stato quindi felice di accettare questo invito”, ha dichiarato, “Si tratta di uno studio, denominato M Next, di una vettura complessa dal design radicale che riesce ad andare oltre la descrizione del lavoro di un modello quotidiano. Un nuovo concetto in grado di rappresentare un’opportunità molto interessante di trasportare le mie idee e forme future nella coscienza del pubblico”.

La Casa ha invece sottolineato in una nota: “Bmw M Next dimostra come la tecnologia può essere imbrigliata per migliorare il piacere di guida. Nella nuova era della mobilità, le tecnologie intelligenti alimenteranno la dinamica di marcia e la persona al volante diventerà il guidatore definitivo”. Adrian van Hooydonk, vicepresidente senior di Bmw Group Design, ha detto: “Quando sveliamo un nuovo veicolo ci sono in gioco una miriade di punti di vista. Questa volta abbiamo adottato un nuovo approccio presentando una selezione di opere d’arte prima della presentazione della vettura. Le foto sono affascinanti e raccontano la storia del veicolo. Sono molto vicine alla nostra Bmw M Vision eppure completamente astratte, pura arte. Diventeranno tangibili solo quando si potrà guardare l’auto completa”.