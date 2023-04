BMW i5: la berlina elettrica è pronta per entrare in produzione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Group BMW i5 è pronta a essere prodotta dalla Casa di Monaco di Baviera

BMW continua a sorprendere tutti dando il via alla produzione del suo modello elettrico. Dopo la presentazione in prima mondiale, infatti, manca davvero poco al via libera per la produzione della BMW i5, vettura studiata e progettata in ogni suo minimo dettaglio per cercare di lasciare tutti a bocca aperta.

E il mercato, abituato ai gioielli sfornati da parte della Casa di Monaco di Baviera, si aspetta molto da questo modello che andrà ad arricchire in maniera decisa la Serie 5 dell’azienda tedesca.

Dai test alla produzione, arriva BMW i5

L’ultimo anno è stato ricco di impegni per la Casa tedesca, con lavoro certosino per cercare di rendere perfetta un’auto che vuole entrare e sconvolgere il mercato sin dal suo arrivo. BMW i5, infatti, è stata progettata per mesi e ogni miglioria portata è stata frutto di test su pista e in condizioni al limite per cercare di dare il meglio per una vettura su cui BMW ha puntato molto.

Come riferito dalla stessa Casa, infatti, per l’auto sono stati pianificati una serie di test nel sud della Francia e non solo, con un programma vario su superfici innevate e ghiacciate del centro di test invernali di Arjeplog, in Svezia, e in regioni che offrono condizioni di caldo e asciutto estreme.

L’obiettivo per BMW, che di recente ha presentato quella che per tutti è considerata l’elettrica più potente di sempre della Casa, era quello di stressare il circuito di riscaldamento e raffreddamento integrale con funzione di pompa di calore per il sistema di azionamento, la batteria ad alta tensione e l’interno della BMW i5 affinché potessero essere controllati come richiesto in ogni momento.

Un lavoro, come detto, portato in pista ed eseguito nei minimi dettagli per offrire un prodotto finale perfetto. Il passaggio successivo è stato quindi quello di mettere a punto i sistemi di controllo delle sospensioni e di assistenza alla guida per offrire un’esperienza di guida eccezionale.

Quando verrà prodotta la BMW i5

E a proposito dei sistemi di sospensione, si tratta di un altro passo avanti per la Casa bavarese che ha messo a punto una tecnologia che riesce a massimizzare comfort e agilità alla guida. Nello specifico, infatti, la tecnologia del sistema di guida flessibile offerta dalla nuova gamma BMW Serie 5 permette di avere diversi modelli con altrettante variazioni di peso, mettendo a punto un telaio specifico modello per modello, per garantire il piacere di guida tipico di BMW.

Il Gruppo, dopo aver presentato la sua auto a idrogeno destinata a importanti numeri sul mercato, ha quindi deciso di offrire una scelta varia in termini di motore, dal classico a combustione interna a soluzioni plug-in-hybrid e sistemi di guida completamente elettrici. Come variante di modello top di gamma, la BMW i5 M60 xDrive può vantare su un consumo di energia elettrica combinato di 21,2 – 17,9 kWh/100 km ed emissioni di CO2 0 g/km nel ciclo WLTP ed è dotata di serie di Adaptive Suspension Professional, compresi gli ammortizzatori controllati elettronicamente.

Quest’ultimo è anche il sistema di sospensioni che può essere specificato anche come opzione per la BMW i5 eDrive40, altro modello inserito nel ricco listino di BMW, il cui consumo di energia elettrica combinato è di 19,7 – 16,0 kWh/100 km con emissioni di CO2 di 0 g/km nel ciclo WLTP. Una vettura che, grazie alla forma innovativa di BMW Vertical Dynamics Management, può contare su un notevole aumento delle prestazioni sportive combinato con un livello di comfort di guida che rappresenta anche un chiaro passo avanti rispetto a quello del suo predecessore.

La produzione della nuova BMW i5 di ottava generazione inizierà nell’estate 2023 presso lo stabilimento BMW Group Dingolfing in Baviera, col lancio sul mercato che prenderà il via nell’ottobre 2023, ma la Casa è impaziente di mostrare al mondo intero una vettura che sarà dotata anche dell’ultima versione della Vertical Dynamics Management di BMW, ora alla sua nona generazione. Pronta a debuttare con la i5, questa tecnologia garantisce un controllo dell’auto chiaramente definito e una risposta precisa alle sospensioni in ogni situazione di guida.