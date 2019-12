Bmw i3 si trasforma, diventa un hotel boutique a quattro ruote

editato in: da

Bmw crede profondamente nella sua capacità di comprendere le esigenze della mobilità del futuro e anche di riuscire a trovare una risposta a tutti. Lo stand della Casa al CES 2020 mostra il cambio di prospettiva, le esperienze e le dimostrazioni pratiche lo traducono in realtà.

E i visitatori di tutto il mondo potranno vedere quello che Bmw ha in mente, soprattutto la grandiosa Bmw i3 Urban Suite. Partiamo da quella che è Bmw i3, che per sette lunghi anni è stata l’iconica ambasciatrice per il piacere di guida elettrico, la connettività intelligente nelle aree urbane e la sostenibilità. Tutte qualità che hanno fatto di questa vettura una delle elettriche più vendute al mondo, di maggiore successo nel segmento delle compatte premium.

Bmw Group invece ha deciso di portare al CES 2020 a Las Vegas la nuova Bmw i3 Urban Suite, quello che ha intenzione di fare la Casa è svelare un’esperienza di mobilità disegnata su misura per andare incontro alle esigenze individuali del passeggero. Per questo la classica Bmw i3 è stata completamente trasformata, gli unici elementi inalterati sono rimasti il cruscotto e il sedile del conducente. Gli interni oggi regalano la stessa atmosfera rilassata della boutique di un hotel.

Bmw ha voluto creare uno spazio invitante in cui trascorrere il tempo con un alto grado di benessere, il luogo perfetto per rilassarsi, godersi l’intrattenimento in auto o concentrarsi sul lavoro in un ambiente rilassato. Questo è possibile grazie all’inclusione di un ampio sedile, molto confortevole e con poggiapiedi, la Casa ha introdotto sulla vettura la connettività 5G superveloce con il mondo esterno, uno schermo che si ribalta dal padiglione e una Sound Zone personale.

La nuova Bmw i3 Urban Suite rappresenta lo sviluppo nell’impegno del Gruppo per la mobilità sostenibile. L’auto è caratterizzata da un approccio olistico all’utilizzo responsabile delle risorse, che comprende il gruppo propulsore a zero emissioni locali, l’attenta selezione dei materiali e i processi di produzione coinvolti. All’interno troviamo nuovi tessuti realizzati con materiali riciclati, elementi in legno certificato e pelle conciata con estratti naturali delle foglie di ulivo, i tappetini sono realizzati con materiali riciclabili.

Una flotta di Bmw i3 standard è stata convertita in Urban Suites a Monaco di Baviera prima del CES 2020, verranno poi portate a Las Vegas. Chi vorrà potrà guidare l’auto vivendo un’esperienza diretta del concetto di mobilità innovativa e sostenibile, Bmw dimostra che i viaggi di lusso in futuro non avranno nulla a che fare con le dimensioni del veicolo. La Bmw i3 Urban Suite è solo uno dei punti salienti dello stand al CES 2020 di Las Vegas, che aprirà il 7 gennaio.