Bmw Concept 4 presenta la nuova essenza estetica del brand

Bmw presenta la nuova concept al Salone di Francoforte, l’auto che incarna il DNA sportivo delle auto del futuro.

Si tratta della Concept 4, la vettura che rappresenta l’essenza coupé in una forma molto più eccitante rispetto al passato. Come ha dichiarato infatti Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design: “La Bmw Concept 4 incarna l’essenza estetica del marchio. Combina proporzioni perfette con un design chiaro e preciso”. Un’auto innovativa, che si distingue per la griglia moderna del doppio rene frontale, per le notevoli prese d’aria e per le superfici ben scolpite, tutti elementi che forniscono immediatamente un assaggio di quello che è il carattere sportivo e grintoso della vettura dalle alte prestazioni.

Ad attirare l’attenzione nel cuore della parte frontale è la griglia che, come dice Domagoj Dukec, responsabile di Bmw Design “è sempre stata una caratteristica distintiva delle auto Bmw”. La Concept 4 presenta una versione di classe di questa caratteristica iconica. Allo stesso tempo offre uno sguardo al volto espressivo della gamma Serie 4. La griglia stessa contiene elementi di rivestimento orizzontali che creano un netto contrasto con il design sportivo della parte frontale e conferiscono profondità ed esclusività.

I fari gemelli sottili sono leggermente inclinati e si uniscono alla griglia del rene per conferire alla parte frontale un aspetto moderno con una forte identità. Gli elementi luminosi a Led non hanno copertura in vetro, sono lavorati nel corpo come sculture tridimensionali. Ciò consente loro di dare un senso di maggiore modernità e raffinatezza tecnica alla parte frontale dell’auto.

Bmw Concept 4 mostra le proporzioni distintive della Casa nella sua forma più moderna di sempre. Il cofano allungato, il passo lungo, la linea del tetto scorrevole e gli sbalzi corti creano un profilo coupé moderno, elegante e dinamico. Guardando da vicino la Bmw Concept 4 si notano ulteriori dettagli di classe, come ad esempio gli specchi esterni minimal a due sezioni. Anche i cerchi in lega da 21 pollici sono unici e ricchi di dettagli. La parte frontale dei raggi ha una finitura lucida, mentre la superficie dietro è leggermente più scura, in modo da creare un sofisticato contrasto.

La parte posteriore è bassa e sportiva, le luci a Led sono costituite da un singolo elemento in fibra ottica, che conferisce alla nuova Concept 4 uno stile moderno, senza copertura in vetro. La coppia di terminali di scarico mette in risalto una nuova e dinamica forma libera, un dettaglio che esprime l’essenza di questa vettura, una coupé moderna che emana gran fascino estetico.