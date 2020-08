BMW competerà con Tesla, le nuove elettriche X1 e Serie 5

editato in: da

Molto importanti i nuovi sviluppi di BMW per quanto riguarda l’elettrificazione, che ormai oggi è uno tra gli obiettivi principali di tutte le Case automobilistiche presenti nel panorama internazionale del comparto automotive.

Importanti passi avanti per l’azienda tedesca, che guarda al futuro con una visione ecosostenibile, e che ha iniziato con il lancio della nuova BMW iX3, avvenuto poche settimane fa, da cui prende il via una serie di modelli auto innovativi e con propulsione elettrica, ispirati alle BMW i4, di cui abbiamo parlato a gennaio, e BMW iNext.

La grande novità appena annunciata dal produttore di Monaco è che presto vedremo su mercato le nuove generazioni della Serie 5 e della X1 in versione completamente elettrica, oltre che nelle varianti ibride diesel, benzina e plug-in. È la prima volta che BMW annuncia in maniera ufficiale la realizzazione e il lancio delle nuove Serie 5 e X1 a batteria. Al momento non abbiamo alcun dettaglio sulle nuove auto, non è ancora stata svelata nessun’altra informazione. È probabile che il loro nome seguirà quello delle sorelle attuali e che quindi diventerà i5 e iX1.

La configurazione scelta per entrambi i nuovi modelli potrebbe essere, con molta probabilità, simile a quella che BMW ha scelto per la iX3, SUV svelato il mese scorso, con motore elettrico in grado di sprigionare la potenza estrema di 282 cavalli alle ruote posteriori e capace di garantire un’autonomia totale che supera i 450 km nel ciclo WLTP, per niente male.

Oltre ad avere ufficializzato la realizzazione di queste due nuove elettriche, BMW ha parlato anche dei nuovi piani che sta delineando per il futuro. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di carboni di ogni auto di sua produzione almeno di un terzo entro il 2030. Oltretutto continua a sottolineare che entro il 2023 invece vuole aver lanciato 25 nuovi modelli elettrificati, per metà elettrici. Una grande sfida quella della Casa di Monaco, che si prepara per lanciare quindi due nuove vetture, Serie 5 e X1, a zero emissioni su questo mercato, oggi disastrato a causa della crisi provocata dal Coronavirus, ma in via di ripresa. La berlina vuole sfidare modelli di concorrenti di un certo livello, il primo che ci viene in mente è la Tesla Model S, con cui compete sia nell’autonomia dichiarata che nello stile.