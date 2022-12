Bluetooth in auto: come avere vivavoce su una vecchia auto

Fonte: iStock Il miglior dispositivo Bluetooth per rendere le auto datate più "smart"

Come sappiamo, tutte le vetture di nuova generazione sono dotate di moltissime funzioni e tecnologie che ne rendono l’utilizzo più confortevole e facile per tutti. Tanti i dispositivi tecnologici di ultima generazione, tra cui i sistemi di navigazione, ma anche quelli per le chiamate in vivavoce o ascoltare la musiva preferita via Bluetooth.

Chi invece possiede un veicolo più datato, ovviamente non può beneficiare di questi elementi moderni, ma può usufruire della disponibilità di alcuni prodotti creati appositamente per poter usufruire dei nuovi sistemi, in grado di rendere la vettura più efficace e sicura.

Il Bluetooth per auto

Il Bluetooth è uno dei sistemi di maggior rilievo, che consente di collegare anche una vecchia auto al proprio smartphone. È sufficiente comprare un ricevitore apposito e collegarlo, il sistema di comunicazione sarà pronto per funzionare alla perfezione.

Puoi scaricare poi sul telefono un’app che consente di gestire alcune funzioni dell’auto. Ci sono differenti alternative negli App Store sullo smartphone, tutto dipende da quello che ha intenzione di fare: ricorda comunque che l’operatività è ovviamente limitata rispetto a quella che si può gestire sulle auto di nuova generazione.

Dallo schermo del telefono, tramite l’app, si possono vedere tutte le informazioni utili da sfruttare durante il viaggio, come quelle relative ai percorsi. Attenzione a non guardare il display dello smartphone durante la guida, per la massima sicurezza: meglio acquistare un supporto per cellulare da attaccare sulla parte superiore del cruscotto o al parabrezza, proprio come quello che ti consigliamo qui:

Il giusto trasmettitore Bluetooth su Amazon

LENCENT Trasmettitore FM Bluetooth, FM Trasmettitore per Auto Radio Adattatori Vivavoce Car Kit MP3 Audio Lettore Caricabatterie Auto con 2 Porte USB (5V/2.4A & 1A): è questo il prodotto che vi consigliamo di acquistare su Amazon. Bastano solo 18,99 euro per averlo e dalle recensioni raccolte, pare che gli utenti lo trovino un ottimo prodotto.

LENCENT T25, come appare nella descrizione prodotto, ha un ottimo design ed è dotato di riduzione del rumore e vento grazie alla tecnologia CVC, che può fornire una qualità audio full duplex. È possibile riprodurre musica in streaming sull’autoradio tramite Bluetooth/Chiavetta USB (≤32GB) /Scheda SD (≤32GB). Sono supportati i formati musicali WMA, MP3, WAV, APE e FLAC. È dotato di doppia Porta USB Intelligente & Ricarica Sicura, grazie alla quale è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Con protezione da sovracorrente e da sovratensione, controllo intelligente della temperatura, protezione da corto circuito, può garantire una ricarica sicura.

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in vivavoce, il Bluetooth consente una connessione stabile, mentre la tecnologia di Riduzione del Rumore (CVC) assicura chiamate in vivavoce di buona qualità. Permette anche una chiara navigazione vocale dall’app sul telefono, per una guida più sicura.

Il trasmettitore Bluetooth è perfettamente compatibile con la maggior parte degli smartphone e altri dispositivi con funzione Bluetooth che usiamo oggi. Quando è acceso, si connette automaticamente al dispositivo accoppiato che è stato memorizzato. Inoltre, una gamma più ampia di frequenza da 87,5 MHz a 108 MHz permette di ascoltare la musica in maniera più stabile e consecutiva, senza alcuna fastidiosa interferenza.