Bimbo di 10 anni ha un parco auto da far invidia

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini C'è un bimbo di 10 anni che ha un parco auto formidabile.

In Nigeria c’è un bimbo di dieci anni che possiede un parco macchine da sogno, con pezzi costosissimi e lussuosi firmati Lamborghini, Ferrari, Bentley e Rolls-Royce. Il fortunato è Mompha Junior, figlio di uno degli investitori più famosi al mondo.

Nel personale parco auto di Mompha Junior, ci sono dei pezzi da far invidia ai collezionisti di vetture di lusso. Una di queste, per esempio, è la Lamborghini Aventador, costosissima supercar (quasi 350.000 euro di listino) che ormai non fa più parte delle linee produttive dal marchio. La Aventador del piccolo Mompha vanta un motore V12 da 6,5 litri con una potenza di 700Cv.

Il bimbo di 10 anni con una collezione di auto da far invidia

Andando ad ammirare la straordinaria collezione di automobili di Mompha Junior, si scopre anche una Bentley Flying Spur: una berlina di lusso con un motore V8 da 4 litri e una potenza di 550 Cv. La Bentley Flying Spur ha un prezzo di listino di circa 216.000 euro.

Ogni collezionista di auto che si rispetti, nel proprio garage, non può non avere una Ferrari: la Rossa di Maranello rappresenta forse l’aspirazione massima per ogni appassionato di motori, per la sua storia, per la sua tradizione e per lo stile inconfondibile dei suoi modelli.

Il piccolo Mompha, tra i suoi bolidi, vanta una Ferrari 488 GTB, prodotta dalla Casa del Cavallino rampante nel 2015 come erede della 458. La Ferrari 488 GTB è una vettura a due posti con un motore da 8 cilindri disposti a V con cilindrata di 3.902 cm3. Il motore di questa Rossa è montato in posizione centrale con trazione posteriore: la potenza massima è di 670 Cv a 8.000 giri al minuto, mentre la coppia massima è di 760 Nm.

La Ferrari 488 GTB presente all’interno della collezione di Mompha Junior venne sostituita nel 2019 dalla sua evoluzione, la Ferrari F8 tributo, una vettura che un anno dopo è stata nominata come la migliore coupé di importazione dal prezzo superiore a 150.000 euro nel corso degli Sport Auto Award, tra i premi più prestigiosi nel settore automotive.

Nel parco auto di Mompha Junior, al pari della collezione di auto di Cristiano Ronaldo, ci sono diversi modelli di Rolls-Royce, marchio d’eccellenza delle vetture di lusso da sempre oggetto del desiderio dei collezionisti più facoltosi del mondo.

Mompha junior, il baby collezionista di auto

La domanda sorge spontanea: come fa un bimbo di dieci anni a possedere auto di questo genere? La risposta è abbastanza semplice: il padre è uno degli investitori più famosi del pianeta. Il suo successo è stato straordinario e gli ha permesso di accumulare ricchezza a non finire.

Il padre, una volta raggiunto il successo, ha deciso di donare una vita agiata ai propri figli. Mompha Juior non è solo il proprietario di un incredibile parco auto, ma possiede anche un jet privato e ville da sogno nei luoghi più suggestivi del mondo.

Mompha Junior, oltre godersi i benefici della sua famiglia agiata, cerca di sfruttare al meglio il suo status di vita, ricavandone tutti i vantaggi possibili. Nonostante la tenera età è diventato un influencer molto popolare. Su Instagram, per esempio, posta quotidianamente foto che mostrano il suo stile di vita al popolo del web, pubblicando istantanee che lo ritraggono con abiti firmati e anche in posa con alcune delle sue auto di lusso.