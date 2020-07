L’auto berlina più veloce e potente al mondo

editato in: da

Dovrebbe arrivare nel 2021 sul mercato auto, la berlina più potente e veloce del mondo, si tratta della Dodge Charger SRT Hellcat Redeye, lo ha annunciato la Casa stessa, che ha reso nota finalmente la data di lancio della nuova auto con aggiornamento Redeye.

La vettura monta un motore V8 in grado di sprigionare l’eccezionale potenza unica di 797 cavalli e 959 Nm di coppia. L’inedita Dodge Charger viaggerà ad una velocità massima di 327 km/h, ecco il motivo per cui possiamo definirla come la berlina prodotta in serie più potente al mondo. Per vederla dovremo attendere ancora un po’, sarà lanciata infatti nel 2021, secondo i programmi e le previsioni della Casa.

La sede operativa in cui viene messa a punto la nuova Dodge Charger SRT Hellcat in versione Redeye si trova in Michigan e da lì usciranno i modelli estremi da 797 CV l’anno prossimo. Un vero e proprio record mondiale assoluto, è la berlina più potente e veloce al mondo, di cui la Casa non può che andare fiera, lo ha reso noto senza troppi segreti.

Si tratta di una vettura grintosa e aggressiva, dalle linee marcate e dall’aerodinamicità garantita, grazie alla presa d’aria sul cofano anteriore che consente anche il raffreddamento dell’aria. Il motore V8 monta una nuova componentistica, pistoni e bielle rinforzate, un sistema rivoluzionaria sia per quanto riguarda la lubrificazione sia per gli iniettori del carburante. In questo modo, il guidatore al volante della Dodge Charger SRT Hellcat Redeye può beneficiare del massimo delle prestazioni.

La Casa ha riferito anche altri dati relativi alle performance dell’auto, che sarà in grado di arrivare da 0 a 96,5 km/h in soli 3 secondi e di sfrecciare ad una velocità massima invidiabile di 327 km/h.

La super berlina sarà lanciata Stati Uniti il prossimo anno ad un prezzo decisamente non alla portata di chiunque; non è ancora ufficiale ma potrebbe aggirarsi attorno agli 80.000 dollari, ovvero 70mila euro circa. Rispetto alla normale Hellcat, la Redeye ha un compressore da 2,7 litri, a fronte di un 2,4. La pompa di carburante, in questo nuovo modello, diventa a due stadi. Oltre a questo, ci sono anche delle caratteristiche estetiche che fanno la differenza, il nuovo modello Redeye da record è più possente e aggressivo.