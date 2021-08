Bentley, la più lussuosa e la prima elettrificata di Mulliner

editato in: da

Bentley Flying Spur, la nuova regina delle auto di lusso

Bentley ha annunciato l’arrivo della sua nuova Flying Spur Mulliner, il massimo del lusso a quattro porte Grand Touring. Si tratta inoltre della prima Bentley elettrificata di Mulliner. Il cliente può optare per il nuovo motore V6 hybrid tecnicamente avanzato, per l’emozionante V8 o per la potenza e la coppia mozzafiato del W12, beneficiando sempre dei dettagli unici offerti dalla Casa.

Rivelata alla prestigiosa Monterey Car Week in California, la berlina elegante si trova al vertice della famiglia Flying Spur, combinando il meglio dell’artigianato moderno e un lusso senza eguali. Si tratta infatti della Flying Spur più lussuosa mai creata fino ad oggi, il nuovo fiore all’occhiello della gamma Bentley, attirerà i clienti che desiderano un’attenzione ancora maggiore alla raffinatezza dei dettagli.

Le finiture includono le esclusive ruote Mulliner da 22 pollici, in una colorazione speciale grigia lucida, con coprimozzo autolivellanti che rimangono in posizione verticale anche mentre le ruote girano. Una griglia anteriore “Double Diamond” e una inferiore anteriore cromata sono abbinate a prese d’aria personalizzate con marchio Mulliner e calotte degli specchietti verniciate Satin Silver. Flying Spur Mulliner è dotata anche di tappi gioiello del carburante e dell’olio.

Soglie esterne retroilluminate Mulliner accolgono i passeggeri all’interno dell’auto, l’abitacolo offre una selezione di otto combinazioni personalizzate a tre colori. La cabina sontuosamente rifinita è completata dall’esclusivo ricamo Mulliner sui sedili cuciti a mano. È possibile scegliere, ad esempio, la lussuosa combinazione di pelle Imperial Blue per il cruscotto e i rivestimenti delle portiere, insieme a una pelle marrone chiaro Camel per i sedili.

La Casa riporta la tipica trapuntatura “Diamond-in-Diamond” ai sedili e la pelle tridimensionale alle portiere. Artigianato moderno e lusso mozzafiato, visibili anche dalle prese d’aria cromate e dallo straordinario orologio Mulliner in argento spazzolato. Troviamo poi l’ormai famoso display rotante Bentley, i pedali sportivi, il volante a tre razze bicolore riscaldato e il tetto panoramico apribile.

Gli esclusivi tavoli da picnic Mulliner ad azionamento elettrico sono montati sul retro dei sedili anteriori e possono essere aperti con la semplice pressione di un pulsante. I clienti della nuova Flying Spur Mulliner ricevono le chiavi rilegate in pelle in un’esclusiva scatola di presentazione realizzata a mano con il marchio Mulliner.

L’auto è disponibile con i propulsori Bentley V8 e W12, e con il nuovo V6 Hybrid. Quando equipaggiata con il W12 biturbo da 6,0 litri di Bentley, Flying Spur Mulliner accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 333 km /h. Il V8 biturbo da 4,0 litri di nuova generazione offre una velocità massima di 318 km/h e lo scatto 0-100 km/h in 4,1 secondi. Il nuovo V6 hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiunge i 285 km/h.