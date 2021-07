Bentley, una nuova ibrida nella famiglia delle auto di lusso

editato in: da

Bentley Flying Spur, la nuova regina delle auto di lusso

Bentley Motors ha presentato il suo secondo modello incentrato sulla tecnologia ibrida plug-in, che accompagnerà la transizione completa al full elettric entro il 2025. Si tratta della berlina Flying Spur Hybrid, che presto affiancherà Bentayga Hybrid, l’elettrificazione non ne compromette né il lusso né le prestazioni.

La vettura avrà un motore a benzina V6 da 2,9 litri e un’unità elettrica avanzata che fornisce 400 Nm di coppia e fino a 136 cavalli, per una potenza totale di 544 cavalli e 750 Nm. La Flying Spur è ad oggi la Bentley più dinamica e efficiente, con una capacità di percorrenza totale di oltre 700 km, se si somma la capacità della batteria al pieno della benzina.

La nuova Flying Spur, auto di lusso della gamma Bentley, vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi, con una velocità massima di 285 km/h. Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh e si ricarica completamente in sole due ore a mezza, a seconda della potenza della colonnina usata. I valori ridotti di CO2 e il minor consumo – quando omologati – confermeranno che questo è il propulsore più ecologico della gamma.

All’interno dell’abitacolo della nuova vettura Bentley, al posto dell’interruttore automatico Start&Stop è stato inserito un tasto per il controllo delle tre modalità di guida EV Drive, Hybrid Mode e Hold Mode, che consente al conducente di gestire l’utilizzo della batteria durante il viaggio. La modalità EV Drive si attiva non appena l’auto viene accesa e massimizza l’esperienza di guida elettrica; è l’ideale per la guida in città e per i viaggi più brevi.

Il flusso di energia può essere visualizzato tramite lo schermo di infotainment, dove è possibile vedere le statistiche e impostare i timer per la ricarica del veicolo. Ulteriori informazioni sull’e-motion sono disponibili per il conducente tramite il quadro strumenti, il display a comparsa e lo schermo centrale, inclusi autonomia, livello della batteria e informazioni sulla carica.

Le differenze visive esterne per la Flying Spur Hybrid includono un badge sopra il parafango anteriore, che riporta la dicitura “Hybrid”, quattro terminali di scarico ovali e un punto di ricarica universale coperto sul parafango posteriore sinistro. L’interno dell’auto mette in mostra l’esperienza di Bentley nella creazione di un abitacolo moderno, lussuoso e ricco di innovazioni senza rivali. Elegante e unico, l’interno presenta sedili confortevoli, il tema “Wing” di Bentley sulla console inferiore e sulla plancia. Per un’ulteriore scelta, l’opzione Color Specification aggiunge altri 10 colori di pelle e due configurazioni interne bicolore.