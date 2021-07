Bentley Mulliner, è record: la millesima auto su misura

editato in: da

Record storico per Bentley: la Casa britannica festeggia il traguardo della millesima Mulliner commissionata su misura. L’esemplare numero mille realizzato dall’azienda di Crewe va a un cliente europeo.

Il team di progettazione della Bentley Mulliner è stato creato nel 2014, quando la Casa automobilistica specializzata nella produzione di vetture di lusso ha iniziato a registrare una crescente domanda di veicoli su misura e personalizzati. L’avventura ha portato Bentley a produrre la bellezza di mille esemplari in appena sette anni. Il primo progetto firmato Mulliner a vedere la luce fu il Flying Spur Serenity, un’edizione limitata di 15 veicoli, incentrata sull’aumento di livelli di comfort per i passeggeri.

“Dal 2014 il nostro team Mulliner Design ha ottenuto una media di tre ordini a settimana, dimostrando quanto stiano diventando popolari le Bentley su misura – ha dichiarato Paul Williams, il Direttore di Mulliner and Motorsport che ha da poco presentato un nuovo modello ibrido nel settore auto deluxe – Il gruppo ha spaziato nel suo lavoro dalle Livree Continental GT3 fino alle specifiche delle 12 vetture della serie Blower Continuation. L’unica cosa che tutti questi design hanno in comune è che sono stati creati per singoli clienti”.

In quell’occasione vennero riprogettati i sedili e i poggiatesta e venne introdotta una nuova trapuntatura a rombi dell’abitacolo, al fine di creare un ambiente personale e su misura. La pelle testurizzata ha ispirato il design a diamante dell’attuale Bentley Continental GT Muller.

Il millesimo cliente della Mulliner ha chiesto due specifiche caratteristiche interne, in modo tale da personalizzare al massimo la sua vettura. La prima richiesta è stata l’applicazione di Olive Ash, l’impiallacciatura già visibile all’interno di un altro modello del brand inglese: la Bentley Bentayga che ha raggiunto il traguardo dei 20 mila esemplari prodotti. Il secondo desiderio espresso dal proprietario della Bentley Mulliner numero mille è stato quello di introdurre una doppia cucitura a contrasto nelle aree superiori dei sedili e nei rivestimenti delle portiere.

Per festeggiare lo storico traguardo della Mulliner numero mille, la Casa britannica ha condiviso sul Web alcuni dei suoi progetti più interessanti che abbracciano tutta la gamma di modelli del listino Bentley: dalle Mulsannes che celebravano il propulsore V8 alle Continental ispirate ai jet di combattimento, fino alla Bentayga speciale con rivestimento interno tra il lato del conducente e quello del passeggero.