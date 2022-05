Bentley, l’inedito SUV leader della categoria luxury

Un grande investimento per un nuovo modello che è pronto a sfondare nella categoria luxury. Bentley non bada a spese, e dopo un esborso a nove cifre, presenta il nuovissimo SUV Bentayga Extended Wheelbase, che riprende i tratti da gran turismo della Bentayga basic per diventare un nuova ammiraglia di lusso.

Bentayga Extended Wheelbase, il SUV di lusso

Il nuovissimo grand touring SUV della Casa di Crewe si affaccia al mercato luxury con ambizioni e obiettivi che vanno ben oltre l’arricchimento dell’offerta nella nicchia degli sport utility di altissima gamma. Erede di un modello base che dal 2015 ad oggi ha raccolto grande successo e permesso a Bentley di crescere nel mercato dei compatti, Bentayga Extended Wheelbase ridefinisce i canoni dell’azienda britannica, presentandosi a una nuova fetta di acquirenti che saranno conquistati dall’eleganza e dalla potenza del modello.

Design, tecnologia e prestazioni sono sempre stati i tre fattori fondamentali che hanno guidato i clienti Bentley ad affidarsi a una quattro ruote della Casa (con Flying Spur Mulliner che ha conquistato il mercato). Punti inamovibili nella progettazione dei modelli, che anche questa volta da Crewe non hanno trascurato affatto. Con Bentayga Extended Wheelbase infatti il progetto è andato ben oltre, con lo sviluppo di un compatto che ha visto estendere il passo e lo spazio della cabina posteriore di 180 mm in più, regalando alla vettura linee e proporzioni di stile. Il passo della vettura è di 3175 mm, con una lunghezza di 5322 mm.

Con uno spazio in cabina più ampio rispetto a qualsiasi altro concorrente di lusso, l’enfasi sul benessere e l’introduzione del primo climatizzatore automatico al mondo e del sedile posteriore con regolazione posturale avanzata garantiscono viaggi sensazionali per passeggeri e conducente. Sono 22, infatti, i modi di regolare il sedile dell’auto, con un nuovo sistema di rilevamento automatico del clima e tecnologia di regolazione posturale. In modalità Relax, infatti, il sedile può essere reclinato di 40 gradi, mentre il sedile del passeggero è motorizzato in avanti e un poggiapiedi splendidamente rifinito in pelle si apre dalla parte posteriore del sedile del passeggero anteriore.

Chicca del modello, poi, è la tecnologia dei sedili con clima automatico che rileva la temperatura degli occupanti e l’umidità superficiale e quindi determina se applicare calore, ventilazione o entrambi contemporaneamente per mantenere l’occupante in un benessere termico ottimale.

Nuovo SUV Bentley, benessere alla guida

A livello meccanico spicca l’introduzione della sterzatura integrale elettronica, che assicura un raggio di sterzata di 11,8 meri, il 7% in meno rispetto a un Bentayga standard. Di serie anche il Bentley Dynamic Ride, il sistema di controllo antirollio attivo a 48 Volt che offre l’equilibrio ottimale tra confort di marcia, maneggevolezza e dinamica. Sotto al cofano di Bentayga EWB il collaudato motore a benzina V8 twinturbo 4,0 litri che sviluppa 542 Cv e 770 Nm di coppia, per assicurare a questo SUV-limousine una velocità massima di 290 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Dopo aver lanciato il primo modello ibrido, Adrian Hallmark, Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors, commenta: “La Bentayga Extended Wheelbase è la nostra prima vettura veramente dedicata al benessere a bordo dei suoi occupanti. Ogni Bentley ti porta a destinazione sentendoti più rilassato rispetto a quando hai iniziato il tuo viaggio, eppure con il passo esteso siamo stati in grado di andare ancora oltre grazie all’adozione della prima tecnologia per il benessere incorporata nel nostro impareggiabile design degli interni della cabina. In combinazione con le incredibili abilità degli artigiani della nostra fabbrica a emissioni zero di carbonio a Crewe, questi progressi rendono Bentayga Extended Wheelbase il SUV di lusso definitivo su cui guidare o su cui essere guidati”.