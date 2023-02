Bentley dice addio al suo storico motore a 12 cilindri

Fonte: Ufficio Stampa Bentley Bentley smetterà di produrre il motore W12 a partire da aprile 2024

Bentley annuncia che cesserà la produzione del suo motore a benzina a 12 cilindri dall’aprile 2024, momento in cui più di 100.000 esemplari dell’iconico W12 saranno stati realizzati a mano nella Dream Factory dell’azienda a Crewe, in Inghilterra.

Il piano sostenibile di Bentley

La decisione fa parte del piano che prevede l’accelerazione di Bentley verso un futuro sostenibile, attraverso la sua strategia Beyond100 – di cui abbiamo già parlato – che vedrà l’intera linea di modelli dell’azienda completamente elettrificata entro l’inizio del prossimo decennio, riducendo le emissioni medie della flotta a 0 g/km di CO2.

Un percorso già iniziato con l’introduzione dei modelli Bentayga e Flying Spur Hybrid, per i quali la domanda sta superando le aspettative dell’azienda. Quando la produzione della W12 cesserà, l’intera linea di vetture di Bentley sarà disponibile con l’opzione di un propulsore ibrido.

L’addio al W12 di Bentley

Bentley non lascerà che il W12 cessi di esistere così, in maniera anonima, senza un vero e proprio saluto al pubblico. Si è recentemente concluso il lavoro di sviluppo della versione più potente del W12 mai creata, destinata a soli 18 esemplari di Bentley Batur che saranno realizzati a mano da Mulliner. È stato confermato che saranno in grado di sviluppare 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

Realizzando una serie estenuante di test di durata, il motore potenziato ha dimostrato di essere più affidabile che mai e quindi equipaggerà la Bentley da strada più potente mai costruita. Mentre tutti i modelli di Batur sono già stati venduti, è ancora possibile ordinare un numero limitato della versione 659 PS del motore W12 offerto nelle varianti Speed ​​di Continental GT, Bentayga e Flying Spur, nonché Continental GT Mulliner e Flying Spur Mulliner.

L’obiettivo della Casa è quello di riqualificare tutti gli abili artigiani che assemblano e testano a mano ogni singolo motore W12, per permettere loro di lavorare poi nello stabilimento Bentley a zero emissioni a Crewe. Nel frattempo, l’impianto di produzione del motore W12 sparirà, lasciando il posto a una linea ampliata per la realizzazione di motori per i modelli ibridi plug-in.

Dalla prima introduzione del 6.0 litri W12 biturbo nel 2003, il team di ingegneri di Crewe ha continuamente migliorato le prestazioni in termini di potenza, coppia, emissioni. Negli ultimi 20 anni, la potenza è aumentata del 37% e la coppia del 54%, mentre le emissioni sono state ridotte del 25%. Inizialmente ciò avveniva attraverso l’evoluzione e l’ottimizzazione dei sistemi di controllo, miglioramenti nella gestione del raffreddamento e dell’olio, tecnologia di sovralimentazione e processi di iniezione e combustione più efficaci.

Per il lancio del Bentayga nel 2015, il W12 è stato completamente ridisegnato, ed è quella versione del motore che rimane in produzione oggi, con disattivazione dei cilindri, iniezione diretta e indiretta e turbo twin-scroll.

Ogni motore W12 è costruito a mano in 6,5 ore da un team di artigiani prima di intraprendere un regime di test altamente sofisticato di oltre un’ora. Ogni settimana, un motore viene sottoposto a un lungo ciclo di prova e quindi completamente smontato per l’ispezione. La struttura del W12 avrà equipaggiato più di 105.000 motori prima di raggiungere il suo 20° anniversario quest’anno e sparire per sempre nel 2024.