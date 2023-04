Bentley Continental GT, serie speciale per i suoi 20 anni

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Bentley celebra i 20 anni della sua meravigliosa Continental GT e – per l’occasione – ha deciso di organizzare un fitto programma di eventi unici e modelli, che ha preso il via al Salone dell’Auto di Shanghai e durerà 4 mesi.

Al Salone è stata presentata un’auto unica, la Continental GT S. Un modello che vanta diverse caratteristiche tipiche dei modelli Mulliner, in aggiunta a stemmi commemorativi, intarsi e motivi di design che segnano i 20 anni dell’auto che ha definito l’era moderna di Bentley Motors.

Il look dell’auto

L’esterno della GT S speciale per Shanghai è in grigio scuro metallizzato Magnetic, completato da cromature nere e cerchi sportivi da 22″ a 10 razze neri, ma con un tocco di colore fornito dalle pinze dei freni rosse. Il tema nero e rosso è ripreso negli interni, con finiture bicolore.

Gli interni sono caratterizzati da un’esclusiva colorazione Mulliner, cruscotti e cinture a doppia finitura e dettagli su misura sulla console centrale e sulle soglie d’ingresso. L’impiallacciatura della fascia superiore è in Granite Stone, che conferisce una finitura tattile unica, mentre quella inferiore è in Grand Black e presenta una sovrapposizione incisa al laser che celebra il 20° anniversario della Continental GT. Un gessato rosso separa le due finiture, allungandosi lungo la fascia da porta a porta.

Le soglie mostrano con orgoglio due sagome, una della Continental GT di prima generazione e la seconda della terza generazione. La luce di benvenuto a LED nella portiera ha un design unico che celebra l’anniversario dell’iconica granturismo.

La quintessenza del gran turismo

Lanciata nel 2003 come la prima Bentley dell’era moderna, la prima con trazione integrale e la prima a presentare l’innovativo motore W12, la Continental GT ha contribuito a spingere il marchio al suo attuale status di brand di auto di lusso tra i più ricercati al mondo.

Al momento del lancio, la Continental GT offriva una combinazione unica di design straordinario, prestazioni da supercar e maestria senza rivali. È stata acclamata come la coupé a quattro posti più veloce al mondo, con una velocità massima superiore a 190 mph (300 km/h) e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Senza rivali paragonabili nella sua fascia di prezzo, la Continental GT è diventata rapidamente una vettura amata a livello globale, definendo un nuovo settore di mercato.

Doppio anniversario per Bentley

Il compleanno della Continental GT segna anche i 20 anni del potente motore W12 biturbo da 6,0 litri di Bentley, che ha portato la Casa al successo in due decenni. Con la fine della produzione del motore ora prevista per aprile 2024, rimangono solo 12 mesi di assemblaggio del W12 prima che questo iconico propulsore lasci il posto al futuro elettrico di Bentley.

Questa pietra miliare sarà celebrata al Goodwood Festival of Speed ​​(dal 13 al 16 luglio), con un’emozionante vetrina delle auto con motore W12 degli ultimi 20 anni, fino alla nuova Bentley Batur by Mulliner.

Un altro importante omaggio

La prima Continental GT a lasciare la linea di produzione a Crewe nel 2003, numero VIN 20001, era rifinita in Cypress Green con interni in cuoio Saddle e Burr Walnut. Da quel giorno è rimasta in possesso dell’azienda come pietra miliare nel garage della Heritage Collection. Alla Monterey Car Week di quest’anno (dall’11 al 18 agosto) Bentley svelerà un’ultima Continental GT unica, ispirata al VIN 20001, per chiudere i festeggiamenti.