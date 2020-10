Aznom Palladium, la nuova hyper-limousine tutta italiana

editato in: da

Aznom, azienda con sede a Monza che si occupa di allestimenti speciali e di personalizzazione di vetture di alta gamma e di progettazione e realizzazione di automobili “one off”, si appresta a presentare Palladium, la nuova hyper limousine tutta italiana.

Fondata nel 2006 da Marcello Meregalli, Aznom è attiva nella personalizzazione di vetture di serie e nella creazione di auto “one-off” on in serie limitata da oltre 13 anni, nel corso dei quali ha prodotto intere linee in ambito automotive per diversi brand come Pagani che quest’anno ha svelato le sue due ultime supercar Roadster BC e Imola.

La Aznom Palladium sarà svelata in anteprima a Milano, dal 29 ottobre al 1 novembre, in occasione del Milano-Monza Open Air Motor Show: la limousine sarà una delle stelle della kermesse meneghina e verrà sfoggiata in uno spazio molto prestigioso in via Croce Rossa, all’angolo con via Manzoni e di fronte a via Montenapoleone.

Un debutto in grande stile per un’auto di lusso attesa da mesi. I dettagli rivelati fino a questo momento rivelano un modello che fatica ad essere inserito in uno dei classici segmenti del mercato: la Palladium è più lunga, più alta, più lussuosa e più performante di una limousine.

Le dimensioni, quasi 6 metri di lunghezza per 2 di altezza, la collocano indiscutibilmente nel mondo delle limousine. Ideata per affrontare ogni tipo di terreno sia a due che a quattro ruote motrici, Palladium è dotata di un motore da 5.7 litri biturbo da più di 700 cavalli di potenza.

Non si tratta di una vettura off road con pesanti iniezioni di lusso, ma dell’opposto: una limousine super-esclusiva capace di garantire prestazioni eccezionali sia su strada che fuoristrada. Un progetto ambizioso che seppur in un mercato di nicchia, punta a testimoniare, ancora una volta, tutta la qualità del “made in Italy”, con un’auto dallo stile unico che vanta l’abilità sartoriale e le realizzazioni tecnologiche della grande azienda monzese.

Tra i progetti di Aznom, figurano anche interni di lusso realizzati per McLaren che in estate ha stabilito quattro diversi primati di velocità co la hypercar Senna, Audi, Range Rover e Mini Cooper. Al Milano-Monza Open Air Motor Show, sarà possibile ammirare per la prima volta la hyper-limousine tutta italiana che presenta interni con rifiniture mozzafiato, un design di assoluto valore e materiali di grande di pregio. L’area posteriore è equipaggiata con un’ultra confortevole poltrona reclinabile, vani refrigerati e cassetti a scomparsa.

Il tutto è trattato e assemblato con cura sartoriale, tale da elevare ‘abitacolo della Palladium a un livello superiore rispetto alle vetture competitor attualmente in produzione. Ogni scelta su dettagli e materiali, inoltre, sarà condivisa con i clienti attraverso innumerevoli combinazioni, utilizzando i migliori fornitori italiani e le migliori maestranze in termini di personalizzazione.